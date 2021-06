54-летняя ирландская певица Шинейд О’Коннор в Twitter сообщила о завершении карьеры, сославшись на возраст.

«Это объявление о том, что я прекращаю гастролировать и работать в музыкальном бизнесе. Я стала старше и устала», – написала артистка.

Она отметила, что релиз ее последнего музыкального альбома NVDA состоится в 2022 году, после чего она больше не будет заниматься музыкой.

Отвечая на вопросы поклонников, О’Коннор отметила, что все ее выступления будут отменены.

«Все шоу, которые изначально были назначены на 2020 год, перенесены на 2021, а затем на 2022 год, будут отменены. Потому что эта женщина-воин постарела быстрее, чем COVID», – написала она.

О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет «травматичным», а отношения с матерью – «сложными».

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You, напоминает «Гордон». О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.

В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. В начале 2020 года артистка заявила, что не исключает попытку суицида.

Minval.az