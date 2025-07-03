Республика Корея должна стремиться к мирному объединению, Юг и Север «могут объединиться и через сотни лет», если сохранят национальную общность.

Об этом заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, передает ТАСС.

«В нашей конституции ведь написано: стремимся к мирному объединению, а не к поглощению. Кому понравится поглощение?» — сказал президент на пресс-конференции. По его словам, попытка поглощения может привести к «огромным жертвам». «По возможности нужно признавать существование [друг друга], идти по взаимовыгодному пути», — продолжил Ли Чжэ Мён.

«80 лет прошло с войны 1953 года. С точки зрения истории это немного. Потому что мы объединимся и спустя несколько сотен лет, если постепенно восстанавливать однородность», — полагает Ли Чжэ Мён.

Президент РК признался, что реакция КНДР на прекращение пропагандистского вещания на границе превзошла его ожидания. Южнокорейский лидер распорядился остановить работу громкоговорителей, в ответ КНДР прекратила трансляцию шума из своей аппаратуры. «Реакция была очень скорой и превзошла ожидания», — сказал Ли Чжэ Мён.