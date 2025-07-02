Minval располагает любопытными деталями внутреннего расследования 505-го военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации (входит в состав военных следственных органов Южного военного округа и осуществляет свою деятельность на территории Чечни), связанными с крушением самолета AZAL Embraer E190. Мы уже анонсировали, что готовим очередной материал к публикации. Вчера редакция опубликовала письмо капитана ПВО Дмитрия Паладичука, утверждающего, что огонь по самолёту был открыт по приказу Минобороны России, а также видео, зафиксировавшее момент удара по борту.

Напомним, что в своем объяснительном письме Паладичук признался, что является начальником расчета БМ (боевая машина — прим. Minval) №274 №274 ПЗРК «Панцирь-С» 1-го зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона войсковой части №75564. По его словам, он нес боевое дежурство по прикрытию г. Грозный в то самое утро (25 декабря 2024 года), когда на подлете к городу был подбит азербайджанский гражданский самолет. Он детально, в хронологической последовательности, изложил свои действия после полученной команды о переходе в готовность №1 и уничтожении цели.

Однако из того же письма и приложенных к ним аудио телефонных переговоров (имеются в распоряжении «Минвала») стало ясно, что Паладичук хоть и произвел два выстрела с зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», силуэт гражданского самолета он не распознал, потому что боевая машина, как оказалось, была в неисправном состоянии, то есть действовал он исключительно по команде из Минобороны России и на нее ориентировался.

При допросе Паладичук показал, что поступил в оперативное подчинение 51-й дивизии ПВО с целью выполнения задач по охране и обороне объектов города Грозный в декабре 2024 года. До этого он проходил службу в Сирии. Там же с 2017 года находилась БМ № 274, из которой были произведены выстрелы. Машина не обслуживалась должным образом и по прибытии в Грозный у БМ возникли проблемы с работой автономного оптического поста, предназначенного для поиска целей по данным РЛС и определения, где по отношению друг к другу находятся цель и ракета.

Из-за этой проблемы расчет БМ не имел возможности четко различать силуэт цели, и, по словам капитана Паладичука, 15 декабря 2024 года ему уже приходилось вести огонь по воздушным целям вслепую «на свой страх и риск».

Кроме проблем с АОП, в БМ была неисправность МРЛС (многофункциональная радиолокационная станция — прим. Minval). Неисправен был также тепловизор.

Аудиодорожки, которыми мы располагаем, содержат личные комментарии капитана Паладичука по рассматриваемой ситуации, данные в ответ на вопросы сослуживцев о произошедшем. Так, в переговорах с одним из них Паладичук сказал: «Да, Макс, стрелял дважды. Команду дал оперативную, а после того, как ракеты сошли и прошли мимо, он сказал, что это свой самолет. Я поседел, у меня мандраж до сих пор. Чуть своих не угрохал. Хорошо, что мимо прошли. Не знаю, у меня дальность и азимут другой вообще был, в другом направлении стрелял, а самолет в другом направлении был. Я выстрелил, получается, промахнулся, но и ракеты на уничтожение шли. А когда на уничтожение шли, от разлета осколки могли зацепить самолет. Кто его знает, я же не Бог».

В ходе тех же переговоров Паладичук сказал, что обычно, когда беспилотная опасность, объявляют план «Ковер», а тут, как он понял, с «Ковром» они опоздали. Иными словами, «Азербайджанские авиалинии» не были предупреждены об опасности вовремя.

«Визуально-то я ничего не видел, у меня проблемы с машиной. И с запада, и с юга подходили беспилотники. У меня два направления: северо-западное и юго-западное. Два ущелья, вот по этим ущельям они идут, иногда они через гору переплюнуть могут, но там обычно самолеты летают. Меня следователи замучили, забрали всю документацию, журналы несения боевого дежурства. Хорошо, что от Сирии остались журналы, я не выкинул», — признается Паладичук.

«Силуэты не различимы практически полностью, беспилоты, которые летели, на свой страх и риск ударил… Проблема с МЛРС и в оптико-электронной системе: на дальности даже 4 км вижу просто большое пятно, а разобрать беспилотник самолетного типа вообще не могу. На такой-то дальности. В Сирии на большей дальности разбирал силуэты, а тут что-то не очень… Машина с 2017 года находилась на юге Сирии, дежурила и естественная 90% запасных частей не поставлялось практически….», — говорит начальник расчета другому сослуживцу.

Получается, что трагедия, унесшая жизни 38 человек, произошла по вине Министерства обороны Российской Федерации, а именно — руководства 51-й дивизии ПВО 4-й Армии ВВС и ПВО ВКС России. Военные руководство не обеспечило создание надлежащих условий службы для расчета боевой машины, а также не осуществило должный контроль за действиями данного расчета.

Состояние БМ №274 ПЗРК «Панцирь-С» на момент нахождения в городе Грозный было ненадлежащим, что также является одной из причин произошедшего инцидента. Капитан Паладичук утверждает, что решение об осуществлении выстрела было принято на основании команды оперативного дежурного 51-й дивизии ПВО. При этом средства обнаружения расчета ПЗРК «Панцирь-С» находились в нерабочем состоянии, что не позволяло идентифицировать цель.

По ходу дела выяснилось, что команду на осуществление выстрела Паладичук получил от оперативного дежурного по мобильному телефону в связи с выходом из строя штатных средств связи боевой машины, что тоже является грубым нарушением установленных инструкций и указывает на неадекватное отношение со стороны высшего руководства.

И, пожалуй, российской стороне, называющей себя второй армией мира, стоило бы с самого начала признать: трагедия произошла по причине преступной халатности руководства Минобороны РФ, которому было попросту плевать не только на неисправность боевых машин, отвечающих за безопасность собственного воздушного пространства, но и на безопасность гражданской авиации — ведь никто даже не удосужился проследить, чтобы аэропорт Грозного вовремя ввёл специальный режим.

Да, за этим должно было последовать серьезное расследование. Да, полетели бы головы чиновников минобороны, потому что такое попустительство, да еще к тому же в военное время, завтра разобьётся на головах своих же граждан. Обязательно разобьется. И хотя бы ради своих российские власти должны были сделать это. Потому что это не просто стечение обстоятельств, повлекших авиакатастрофу, это — коррупция, в которой глубоко погрязло Министерство обороны России, это распил военного бюджета.

А, как известно, президент России Владимир Путин в этом году утвердил рекордный военный бюджет на 2025-27 гг, причем за счет сокращения расходов на социальную поддержку россиян.

Согласно документу, в 2025 году правительство увеличит расходы по статье «национальная оборона» до 13,49 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом (10,8 трлн рублей) военный бюджет увеличится на 25%. Но как показало состояние расчетов ПВО, большая часть этих средств, денег налогоплательщиков, будут потрачены не по назначению, а осядут в карманах коррупционеров, потому что те, будучи уверены в собственной безнаказанности, будут грабить российский народ еще больше, а в годовых отчетах — подгонять цифры и создавать ощущение благополучия.

Однако вместо того, чтобы выбрать меньшее из зол — признать вину и наказать виновных, Москва предпочла этому еще большую трагедию, объявила Азербайджану информационную войну. В России стали преследовать не только наших соотечественников, но и своих же граждан по этническому признаку. Учинили расправу над людьми без правовых на то оснований. Напряженность в отношениях между Азербайджаном и Россией после подбития и крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» растет, и пока не видно этому конца. В Москве продолжают делать вид, что не понимают, чем вызваны резкие заявления азербайджанской стороны, и утверждают, что именно Баку хочет поссориться с ней.

Травля кавказцев, десятилетиями проживающих на территории России, мигрантов, всех нерусских, посредством СМИ, других информационных платформ, правоохранительных органов, возбуждение ненависти — вот на что горазды «воины света». Здесь привыкли лепить врага из чужих, искать козлов отпущения, и полагали, что им это не аукнется.

Всё происходящее в России говорит о том, что она страдает психическим инфантилизмом. За все эти годы страна, претендующая на роль мирового арбитра, на самом деле не доросла до этого уровня. Сегодня Москва отыгрывается на простых гражданах, пытаясь таким образом надавить на Азербайджан. И это самый что ни на есть настоящий неофашизм.