2 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел переговоры с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

Согласно информации правительства Азербайджана, стороны подчеркнули значимость участия президента Северного Кипра – страны, обладающей статусом наблюдателя в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в 17-м саммите ОЭС в городе Ханкенди.

Было сказано, что в последнее время между Азербайджаном и ТРСК осуществляются взаимные визиты на различных уровнях.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в ряде сфер.