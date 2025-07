Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Германии провели политические консультации. Данную информацию в соцсети Х привел посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

«Сегодня в Берлине состоялись продуктивные политические консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Германии. Азербайджанскую делегацию представлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а с немецкой стороны — директор по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии министерства Конрад Х.Арц фон Штрауссенбург», — отметил дипломат.

🇦🇿🤝🇩🇪 Today, Foreign Ministries of Azerbaijan and Germany held productive political consultations in Berlin.🇦🇿 delegation was led by Deputy FM Fariz Rzayev, while 🇩🇪 side was represented by Konrad H. Arz von Straussenburg, Director for Eastern Europe, Caucasus & Central Asia. pic.twitter.com/Csdhi1IjnC

