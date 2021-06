Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил освобожденный от армянской оккупации Зангиланский район. Дипломат посетил территорию в Зангилане, где в рамках проекта Smart City будет создано молочное хозяйство.

«Здесь будет создано предприятие по производству молока по израильской технологии», — сказал Дж.Дик в видеосюжете, опубликованном в Twitter.

Israeli agriculture technology and expertise will be incorporated in the first Smart City in Zangilan, #Azerbaijan. Amb @GeorgeDeek visited the site to see where this exciting #Israel—#Azerbaijan—#Italy cooperation will take place. We hope you love good cheese! pic.twitter.com/xis9CB5wNN

