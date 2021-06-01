

Марсоход НАСА «Персеверанс» отметил первые 100 дней на красной планете. Марсианские сутки длиннее земных на 37 минут. При помощи зонда ученые исследуют геологию Марса и пытаются выяснить, какой был климат на планете в далеком прошлом и были ли там следы жизни.

Прибыв на место 18 февраля, робот сделал впечатляющие снимки местности вокруг точки его приземления в кратере Джезеро — круглом углублении диаметром 49 км чуть к северу от марсианского экватора, предположительно возникшего после столкновения с астероидом, передает Би-Би-Си.

«Персеверанс» несет несколько фото- и видеокамер разного назначения. Это снимок сделан «правым глазом» сдвоенной камеры Mastcam-Z, дающей объемное изображение, аналогичное тому, что видит человеческий глаз.



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