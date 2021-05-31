Печаль, смешанная с радостью, оптимистический взгляд на будущее, смешанный с горем по поводу того, что было и уже никогда не вернется. Это история не только Государства Израиль, но и стратегического партнера нашей страны — Азербайджана, который несколько дней назад отмечал День создания Азербайджанской Демократической Республики.

Азербайджанская Демократическая Республика как первая парламентская республика в истории Азербайджана была первой моделью демократического светского государства, основанной на верховенстве права, на всем Ближнем Востоке. Сегодняшний независимый Азербайджан является достойным преемником Азербайджанской Демократической Республики. Об этом написал в своей статье «Мой дневник из Карабаха» Шмуэль Дан Эльмас во влиятельной израильской ивритоязычной газете Israel HaYom, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Автор пишет, что в течение 28 лет в результате армянской оккупации 20% собственной территории, Азербайджан столкнулся с серьезным кризисом 800000 беженцев и вынужденных переселенцев. «Уже на выезде из Баку в довольно долгую поездку в Карабах я был под впечатлением о необходимом уровне инвестиций в строительство для людей, кто потерял свои дома, в результате армянской агрессии.

У входа в каждый разрушенный и уничтоженный армянами город в Карабахе есть своего рода «мемориальная доска шехидов», на которой местные жители выставляют имена и фотографии местных солдат и офицеров, павших в этой страшной войне. Я приехал в Карабах через Агдамский район, который в период Первой карабахской войны насчитывал более 130000 тысяч азербайджанцев. Они составляли абсолютное большинство местного населения. Признаю, что 28 лет назад над азербайджанским населением совершили страшную этническую чистку и все эти годы эти территории контролировались оккупационной армией Армении. На моих глазах был открыт «странный армянский рецепт», сочетающий боевые характеристики террористических организаций с бесчисленными боевыми туннелями и множеством мин, созданные в «городе – призраке под названием Агдам», — отметил израильский журналист.

Автор статьи подчеркивает, что на протяжении 28 лет, прошедших между двумя большими войнами, армяне сконцентрировались на строительстве огромного количества туннелей, о которых террористические организации «Хизболла» и ХАМАС могут только мечтать. «Азербайджанцы даже признались мне, что, хотя хорошо известный израильский БПЛА-смертник работал «сверхурочно» в районе Агдама, им было очень трудно найти практическое решение для борьбы с большим количеством туннелей, которые соединили армянские аванпосты. Армяне их соединили, потому что азербайджанцы не могли физически добраться на эти территории, они создавали туннели, военные объекты и разложили на этой территории огромное количество различного вида мин. Я видел очень много красивых и красных цветов, выросших естественным образом, а сейчас в Карабахе выросли новые «цветы»: красные стержни, обозначающие наличие огромного количества армянских мин», – отметил Шмуэль Дин Эльмас.

По мнению израильского журналиста, армяне ожидали, что азербайджанцы не осмелятся атаковать Шушу, исторический и стратегический город для Азербайджана, в этом году объявленный культурной столицей «Страны Огней».

«Недаром президент Азербайджана Ильхам Алиев решил зажечь огонь национального праздника Новруз именно в Шуше. Это произошло с явной целью обозначить стратегическую и моральную победу Азербайджана над Арменией именно в Шуше. Поскольку часть международного сообщества жестко и несправедливо критиковало Азербайджан за использование продвинутых мощнейших технологий и военно-технических средств, включая турецкий «Байракдар» и израильские Harop и БПЛА. Мощнейший азербайджанский спецназ был отправлен для восхождения в горы этой святой Шуши. Азербайджанские войска достигли исторического города Шуша и ожесточенная война обернулась легендарной победой Азербайджана. Армянские оккупационные войска были разбиты в клочья. С десятками окровавленных, истощенных раненых, в кузовах военных машин армянские солдаты убегали в госпиталь в долине Ханкенди. Другие изможденные солдаты были отброшены назад артиллерийским огнем и снайперскими выстрелами», – отмечает журналист.

«Возвращаясь в Агдам, я видел сильно разрушенные и уничтоженные дома, здания, учреждения и музеи. «Они сносили и уничтожали дома и продавали их стройматериалы иранцам», — сказал мне высокопоставленный азербайджанец. Дома за домами, здания за зданиями, которые были «эстетически» разрушены: вот стена, которая исчезла, есть еще три стены, которые были уничтожены. Это не похоже на повреждение снаряда. Когда я подхожу к одной из разрушенных мечетей, я обнаруживаю две вещи, которые выделяются: помет животных, покрывающий всю площадь у входа, и второе – разбросанное сено в мечетях было подожжено.

Это исторический факт, что ни в одной из войн Израиля, каждая из которых велась против арабских мусульманских стран, Государство Израиль не причинило вреда мечетям — и тем более не разрушало эти мечети преднамеренно. А в Карабахе после армянской агрессии из почти 70 мечетей после Первой Карабахской войны осталась всего одна мечеть. Кроме того, с близлежащего кладбища открывается отвратительный вид разбитых, уничтоженных и оскорбленных азербайджанских могил.

Арье Гут – глава «Азербайджанского Дома в Израиле», мой друг, коллега, инициатор проекта, сопровождавший меня в поездке в Карабах, рассказал, что он, как и я, первый раз в своей жизни был на этих территориях. И с самого первого момента у него было ощущение как будто на эту территорию пришла страшная чума. «Практически на всей освобожденной территории не осталось ни одного дома, ни одного детского сада или школы, ни одной библиотеки и ни одного музея. Армянская оккупационная армия занималась мародерством, неонацизмом и вандализмом, стерев с лица земли такие города, как Агдам, Физули, Джебраил и Зангилан. Все руины заросли деревьями. Руины выглядят древними, как остатки какой-то давно ушедшей империи.

Я задавал себе этот вопрос много раз, как эти армянские вандалы и террористы не любят жизнь, как они сознательно и преднамеренно уничтожали, и оскверняли все святое и гуманное — музеи, библиотеки, мечети и церкви, азербайджанские кладбища…

На меня очень сильно эмоционально и по-человечески повлияло увиденное в мавзолее Панахали хана. Армяне превратили его в хлев, держали в нем коров и свиней. Страшно выглядела уничтоженная, вырытая и украденная могила великой азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван», – подчеркнул Арье Гут.

«Армяне просто уничтожили и разрушили Агдам. Нет ни одного здания. Осталась лишь Джума мечеть и ее сохранили ради двух целей. Первая цель – это был знак, связанный с землей. То есть, этот пункт, объект нужен был для регулирования артиллерийского огня. Вторая цель – это был пункт наблюдения. Они вели наблюдение с минаретов мечети. Кроме развалин Джума мечети нет ни одного уцелевшего здания.

Был уничтожен и разрушен знаменитый во всем мире Музей хлеба. Неслучайно и неудивительно, что первый Музей хлеба в Советском Союзе был создан именно здесь — в Агдаме, в Азербайджане. Сегодня, после трех десятилетий жестокой и варварской армянской оккупации, это здание, как и весь город, стоит в руинах, осталась только стена, украшенная советской мозаикой.

А если вам нужна связь с Израилем, то в этом году команда «Маккаби», представляющая Тель-Авив, встречалась с азербайджанской командой «Карабах» в Лиге Европы. «Карабах» была командой, которая до первой войны играла в своем городе в футбол, а после армянской оккупации продолжает играть в Баку и представляет Азербайджана на международном уровне. И футбольный стадион «Карабаха», был настолько разрушен и уничтожен во время армянской агрессии, что его трудно узнать как стадион», – подчеркивает Шмуэль Дин Эльма.

Я проехал со своим другом Арье Гутом в общей сложности 1350 км за два дня из Баку в Карабах. В городе, Физули строится новый международный аэропорт. Здесь недалеко была бывшая армянская оккупационная база, которая оставалась полностью аутентичной после войны. Брошенные на песок ложки, сложенная армянская форма, остатки военной техники и десятки ящиков с оружием на посту, брошенных армянами во время ожесточенных боев.

«Здесь шла тяжелая и кровавая битва», — говорят местные жители. И вот здесь я вижу сцену, которая свидетельствует о высоком качестве и эффективности израильского вооружения и его реальном воздействии на пути к тернистой победе Азербайджана в этой Отечественной войне. Стоит отметить героизм, храбрость и мужество азербайджанских солдат и офицеров. Я видел, как по армянскому танку была выпущена противотанковая ракета Spike (многоцелевая мультиплатформенная электронно-оптическая ракетная система), предназначенная для уничтожения бронетехники, защищённых объектов (типа бункер) и инженерных сооружений, а также для уничтожения личного состава противника. Эта ракета разорвала и уничтожила армянский танк в клочья. Башня танка просто оторвалась и упала в сторону», – подчеркнул Шмуэль Дан Эльмас.

Как пишет автор статьи, он приехал на одно из амбициозных начинаний и проектов Президента Азербайджана Ильхама Алиева в восстановлении Карабаха: строительство нового международного аэропорта и открытие его для грузовых рейсов уже в сентябре этого года. В этом районе одновременно работают как местные, так и иностранные компании, расчищая и занимаясь разминированием, строя и создавая соответствующую инфраструктуру.

Проехав через Джабраил, Шмуэль Дин Эльмас достиг конечной точки своего путешествия в Карабахе в одной из самых взрывоопасных точек во взрывоопасном регионе страны — Зангилане. «Азербайджанская провинция в Карабахе, граничащая с Арменией и Ираном, из которой вытекает всем известный «Зангезурский коридор», — один из реальных результатов соглашения о прекращении огня, которое обеспечивает тонкую территориальную нить между Нахчыванской Автономной Республикой и самим Азербайджаном.

Несомненно, то, что те, кто уже сегодня занимаются этими реабилитационными и восстановительными мероприятиями. подчеркивают, что будут рады привлечению иностранных кампаний с опытом работы во многих областях. Кроме того, не секрет, что израильские компании уже предложили принять участие в восстановительных работах в Карабахе, включая разминирование. Не исключено, что на 30-м году установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном, поствоенное непростое положение страны, пропитанное кровью и болью, а также желание и амбиции президента Ильхама Алиева поскорее восстановить уничтоженный армянами Карабах, приведет к новым совместным израильско-азербайджанским проектам.

«Время покажет!» — резюмировал Шмуэль Дан Эльмас.

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