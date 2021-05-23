Вы только что вступили в интересную переписку или сходили на первое свидание, и вдруг претендент на звание второй половинки даёт от ворот поворот. Сразу встаёт вопрос: что было не так? «Лайфхакер» перечисляет несколько возможных причин.

1. Вы плохо ухаживаете за собой

Сюда относятся неприятный запах изо рта, вонь от тела и другие признаки плохой гигиены — в общем, всё, что сразу отталкивает от вас других людей.

2. Вы критикуете или пытаетесь контролировать

Люди не любят, когда им говорят, что надо делать, особенно в начале отношений. Это выглядит слишком самонадеянным.

Терри Орбух: «Вообще негатив и критика в начале — это совсем не то, что привлекает людей. Им нравится противоположность: позитивность и комплименты!»

3. Вы эмоционально нуждаетесь

Людям не нравится постоянно поддерживать тех, кто не может поддержать их.

4. Вы чересчур эмоциональны

Ещё людям не нравится постоянно думать о том, что вас можно ненароком задеть, считает Рункель.

5. Вы безграмотны

Согласно результатам опроса, проведённого в 2013 году среди 5 тысяч человек, знание грамматики является одной из первых вещей, на которые люди обращают внимание при выборе пары.

6. Вы не уверены в себе

Тот же опрос показал, что уверенность является важным фактором при выборе партнёра.

Хелен Фишер: «Люди, которые не уверены в себе, часто отличаются тревожностью и низкой психологической устойчивостью».

7. У вас плохие зубы

Также респонденты этого опроса сообщили, что обращают внимание на зубы потенциального партнёра. Если с ними не всё в порядке, значит, он придерживается плохой диеты или имеет проблемы со здоровьем.

Хелен Фишер: «Мы эволюционировали, чтобы искать образованных, умственно и физически здоровых партнёров — людей с хорошими генами и хорошим воспитанием, которые помогут передать нашу ДНК в будущее. Потенциальные партнёры, у которых отсутствуют перечисленные черты, скорее всего, будут неважными кандидатами для этого. Так что мы инстинктивно их отторгаем».

8. Вы слишком эгоцентричны

Люди, которые думают только о себе, — плохие партнёры, ведь они не заботятся о чувствах другого. Кроме того, они часто небрежны и эгоистичны в постели.

9. Вы пессимист

Конечно, отношения должны быть безопасным местом, где партнёры могут поделиться своими проблемами. Но некоторые слишком усердствуют в этом, концентрируются на негативе и в итоге становятся бременем для другого.

Джозеф Бурго: «Особенно на ранних этапах отношений мы должны делиться позитивным взаимодополняющим опытом, который укрепляет связь и готовит к преодолению будущих трудностей. Если один использует отношения как свалку для плохих эмоций, то у второго нет оснований их продолжать».

10. Вы презрительны

Презрительность выражается в том, что один из партнёров чувствует себя выше другого и начинает вести себя просто отвратительно. Он жёстко указывает на недостатки другого или кидает выразительные взгляды, насмешки и пассивно-агрессивные замечания — по большому счёту демонстрирует токсичное поведение.

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