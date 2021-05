Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели.

Об этом Вархели написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Европейским союзом и Азербайджаном, помощь ЕС Карабаху, восстановление экономики после пандемии COVID-19 и потенциал трубопровода TAP.

With @HikmetHajiyev, Assistant to President Ilham Aliyev & Head of Foreign Policy Affairs Department of Presidential Administration. Discussed #EU #Azerbaijan bilateral relations, EU assistance to #NagornoKarabakh, post #COVID19 economic recovery & @tap_pipeline potential. pic.twitter.com/v5dpLolrlG

