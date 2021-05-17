Сегодня термин «старородящая» уже забыт, но ещё бытует мнение, что после 35 лет женщину и будущего ребёнка ждут проблемы со здоровьем. «Лайфхакер» разбирается, чем грозят более поздние роды, и отвечает на самые распространённые вопросы.

Как меняются шансы забеременеть с возрастом

Возраст — это главный фактор, который влияет на фертильность, то есть способность зачать, выносить и родить ребёнка. Запас яйцеклеток в женском организме ограничен, а со временем их количество и качество постепенно снижается.

Кроме того, с годами накапливаются различные заболевания: и гинекологические (например, миома, эндометриоз, инфекции, спайки), и общие (гипертония, диабет). Что тоже уменьшает шансы зачать и выносить ребёнка.

В среднем фертильность начинает снижаться в 32 года, а после 37 лет этот процесс заметно ускоряется. Так, в 25 лет в течение года ребёнка могут зачать 87,5% женщин. В 30 лет — 83,9%, в 35 — 73,3%, а в 40 лет — уже только 49,4%.

Стоит отметить, что в вопросе деторождения роль играет возраст обоих партнёров. Мужская фертильность тоже снижается со временем, но происходит это после 40 лет и гораздо медленнее. Виной тоже физиология и образ жизни: снижается количество и качество спермы, активность сперматозоидов, появляется больше «бракованных» клеток.

Вероятность генетических заболеваний и неврологических нарушений у будущего ребёнка, таких как эпилепсия и аутизм, тоже растёт с возрастом отца.

Какие существуют риски при поздней беременности

С годами истощается не только овуляторный резерв, но и ресурсы организма в целом. Появляются хронические заболевания, лишний вес, меняется гормональный фон, организм медленнее восстанавливается после недуга.

И всё это может сказаться на течении беременности, то есть на здоровье как самой матери, так и будущего малыша. Рассмотрим, с какими проблемами могут столкнуться зрелые матери:

Гестационный диабет. По данным Американской диабетической ассоциации, развивается он чаще в более старшем возрасте. Так, если до 25 лет риск возникновения заболевания составляет 2,59%, то в 35–40 уже 4,38%, а после 40 лет — 15,9%. Если диабет игнорировать, он может спровоцировать избыточный рост плода, преждевременные роды и другие осложнения у ребёнка.

Повышенное кровяное давление. Появляется чаще у женщин старше 35 лет. Американские исследователи обнаружили отсроченный негативный эффект поздних родов на сердечно-сосудистую систему. У женщин, родивших после 40 лет, риск инсульта в будущем оказался выше на 60%.

Кесарево сечение и осложнения во время родов. Такие как отслоение плаценты или неправильное положение плода. Учёные предполагают, что с возрастом мышцы матки сокращаются хуже из-за клеточных изменений и меньшей чувствительности к окситоцину и прогестерону.

Спонтанные выкидыши и гибель плода в утробе. Риски эти увеличиваются почти вдвое после 40 лет, однако у здоровых женщин в любом возрасте этот показатель всё же ниже.

Преждевременные роды. Вероятность родов на ранних сроках незначительно выше после 35 лет. Чаще врачи винят в этом именно возраст, однако недавнее исследование опровергает эту связь и объясняет преждевременные роды совокупностью факторов и сопутствующими заболеваниями.

Хромосомные аномалии у ребёнка. Генетический материал обоих родителей «стареет», поэтому чем старше пара, тем выше риск рождения малыша с синдромом Дауна и другими нарушениями. Если до 25 лет это 1 случай из 1587, то в 35 — 1 из 390, а после 40 лет уже 1 из 122.

Многоплодная беременность. Из-за гормональных изменений шансы родить двойню с возрастом увеличиваются. В этом, конечно, нет ничего страшного, кроме дополнительной нагрузки на женский организм и риска преждевременных родов, о котором уже говорилось выше.

Стоит отметить, что уровень медицины за последние десятилетия заметно вырос, так что сегодня проще предупредить и своевременно выявить практически любые патологии. Да и зрелые матери более осознанно подходят к беременности и делают всё, чтобы сохранить её.

Что ещё влияет на фертильность

Не только биологические часы задают идеальное время для рождения ребёнка в любом возрасте.

Внешние факторы и, главное, образ жизни тоже влияют на количество и качество спермы и яйцеклеток.

Вот что говорят в клинике Майо: алкоголь, табак, стресс, лишний вес, инфекционные и хронические заболевания, и даже лишние чашки кофе снижают вероятность зачатия. Значит, исключив эти факторы, мы повышаем шансы стать родителями.

Есть ли плюсы у поздней беременности

Основной плюс появления поздних детей в том, что они желанные, и рождаются в семьях, где родители готовы взять на себя эту роль. Такие дети лучше учатся и развиваются в социальном плане.

Так, исследователи говорят, что у отцов старшей возрастной категории получаются дети с относительно высоким IQ. Они легко фокусируются на своих интересах и меньше пытаются вписаться в общественные стандарты.

«Стареющие» сперматозоиды могут содержать хромосомы с более длинными теломерами, которые защищают ДНК и отвечают за продолжительность жизни. Причём эффект этот сохраняется на два поколения вперёд.

Есть ли преимущества для самих родителей? Безусловно. Матери не только спокойнее во время беременности, но и в дальнейшем реже повышают голос на детей или наказывают их. Такие женщины дольше сохраняют вербальную память. Учёные даже судят об уровне счастья от рождения детей, который, по их оценке, выше в зрелом возрасте.

Что делать, если рожать всё же пока не готовы

Неготовность к детям в молодости — ещё один повод быть внимательнее к себе и дольше оставаться здоровой. Причём ничего особенно сложного делать не придётся.

Заботьтесь о себе. Полноценно питайтесь, отдыхайте, проводите больше времени на свежем воздухе, двигайтесь, откажитесь по возможности от курения и алкоголя.

Следите за здоровьем. Не пренебрегайте плановыми медосмотрами, прививками, вовремя лечите зубы, следите за уровнем сахара в крови и давлением, контролируйте хронические заболевания, если они уже есть. Уточните у врача, как эти болезни могут повлиять на фертильность и будущую беременность.

Найдите хорошего врача. Специалисту этому вы должны доверять на 100% и не бояться обсуждать все риски и возможности, вплоть до криоконсервации яйцеклеток и сперматозоидов и ЭКО.

Современная медицина даёт возможность отложить деторождение до тех пор, когда вы будете готовы к этому морально и материально. И она может предупредить осложнения, которыми ещё несколько десятилетий назад пугали «старородящих» женщин. Так что есть смысл не спешить, а бережнее относиться к себе. Здоровье важнее возраста.

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