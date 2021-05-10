Злосчастное заявление от 9 ноября предполагает, что Азербайджан может через 4.5 года отказаться от российских миротворческих войск. Об этом во время митинга альянса «Армения» на площади Свободы заявил второй президент Роберт Кочарян, добавив, что в последний раз он был на митинге в 2003 году, за день до президентских выборов.

«Мне даже не приходило в голову, что я могу вернуться и претендовать на власть. Мне казалось, что жизнь государственного чиновника для меня закончилась… Но то, что произошло, те угрозы, которые сегодня нависли над нашей страной, вынуждают вернуться и бороться. Иного не дано. В обратном случае это было бы дезертирством», — приводит его слова армянский интернет- портал tert.am.

По словам Роберта Кочаряна, сегодня перед страной стоят 3 проблемы.

«Во-первых, сегодня в Армении небезопасно, границы Сюника (Зангезур – здесь и далее прим.Минвала) небезопасны. Армения не в состоянии самостоятельно защитить границы страны, безопасность населения. Власти последовательно разрушили армию и сегодня ничего не делают для ее восстановления», — подчеркнул он.

По словам второго президента Армении, будущее Карабаха (очевидно, имеются ввиду ранее оккупированные земли Азербайджана) довольно туманно.

«Злосчастное заявление от 9 ноября предполагает, что Азербайджан может через 4.5 года отказаться от российских миротворческих войск. Кто-нибудь из вас слышал от этих властей, что они предпринимают в этом направлении? Готовы ли они к подобному сценарию или нет? Власть, считающаяся символом поражения, не может быть эффективным переговорщиком. Невозможно вести переговоры с врагом, если ты ползаешь на четвереньках», — заявил он.

Minval.az