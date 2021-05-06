И снова о преступной халатности, в результате которой случилась трагедия в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку. И самое ужасное, что, даже несмотря на тяжесть трагедии, виновные (настоящие виновные) никогда не окажутся на скамье подсудимых. Максимум – мелкотравчатый «стрелочник» из той же структуры.

Вчера скончался находившийся в коме 14-летний Али Шабанов, на голову которого упала каменная плита с жилого здания в Баку. Вечером 30 апреля каменная плита с облицовки пятиэтажного жилого дома по улице Рафика Искендерова обрушилась проходившего под зданием подростка, который в результате получил тяжелую травму головы, впал в кому, и врачи Республиканской больницы, куда Али был срочно доставлен, все это время оценивали состояние ребенка как крайне тяжелое. О смерти Али Шабанова сообщили его родственники. Мальчика не удалось спасти, так как травма головы оказалась несовместимой с жизнью.

Дядя Али — Маис Шабанов, рассказал, что в день трагедии его племянник возвращался домой около 7 вечера после занятий у репетитора.

По словам Маиса Шабанова, проблема обветшания облицовки существовала давно, жильцы дома неоднократно сообщали в ЖЭУ №144 об опасности, но никаких действий с их стороны не предпринималось.

Отметим, что здание, с которого упала часть облицовки, было построено еще в прошлом веке (1988 год) и ни разу за все эти годы не подверглось реставрации. Жильцы дома так же отметили тот факт, что с этого здания пару лет назад уже падала плита – на машину, владелец которой в момент падения находился не в автомобиле. Кроме того, жильцы отметили, что около года назад работники ЖЭУ отказали в смене обветшалой облицовки, ссылаясь на пандемию коронавируса.

На запрос издания «Спутник-Азербайджан» в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы ответили, что здание по указанному адресу не является аварийным, и сообщений об аварийном положении каких-либо элементов конструкций дома в период эксплуатации Департамент жилищно-коммунального хозяйства Баку не получал. По факту ведется расследование. При департаменте создана комиссия. После проведения соответствующего расследования будет установлено, кто виноват в происшествии. Первоначальная версия случившегося — дефекты конструкции здания.

Решением Кабинета министров АР от 2011 года его из баланса Департамента жилищно-коммунальных услуг управления социального развития Государственной нефтяной компании передали в ведение Объединения жилищно-коммунального хозяйства особого назначения №3. Дом находится в зоне обслуживания 144-го жилищно-коммунального эксплуатационного участка.

На самом деле, обычная отписка из госструктуры заставляет задуматься: а все ли нормально «в королевстве Датском»? Особенно с учетом скидывания «на пандемию» ответственный момент решения вопросов, связанных с угрожающей жизни и здоровью аварийности здания! Кроме того, всем известно, что даже во время строгого локдауна, когда жителям Баку позволялось выходить из дома максимум на 3 часа, в городе не только облицовывали здания (в частности Кабинета министров), но и даже выселяли их и сносили их дома в самом центре города. Значит, пандемия, согласно логике городских властей, помехой для подобных действий вовсе не являлась?

Далее: согласно комментарию жителей злосчастного дома, они неоднократно обращались в ЖЭУ с просьбой заменить облицовку, а в официальном ответе из Департамента было четко сказано о том, что НИКАКИХ ЖАЛОБ И НАРЕКАНИЙ НЕ ПОСТУПАЛО. Выходит, что либо руководство ЖЭУ не сочло нужным передать жалобы жителей в департамент, либо департамент решил «перевести стрелки» на ЖЭУ как на «мальчика для битья», так как гибель Али вызвала шквал негодования в социальных сетях и резонансно прогремела на всю страну. А потому ради собственной безопасности лучше оставить виноватой первичную структуру или – что еще лучше – все свалить на жителей дома: дескать, не в той форме обращались, не туда письмо направили и так далее.

Снова канцелярщина, формуляры… Но как опасность, угрожающую людям, облечь в формуляр? Как? Никто не даст ответа на этот вопрос. Так же, как и руководство городских и районных властей не ответит и вот на какой вопросик на засыпку: почему в нормальном, цивилизованном государстве чиновники муниципалитетов раз в год обязательно проверяют вверенную им территорию и лично удостоверяются в наличии или отсутствии недостатков? А если выявляют что-то серьезное, то проблему ликвидируют в самые короткие сроки. Кроме того, в цивилизованных странах существуют публичные форумы и онлайн-связь с чиновниками муниципалитетов, горвластями и даже с мэром города (а в приемной мэра Баку граждане страны многие месяцы томятся в ожидании). Все эти преимущества, предлагаемые цивилизацией, максимально облегчают жизнь гражданам и работу властям. Но в том-то и проблема, что речь идет о цивилизации, от которой так стремительно убегают азербайджанские госчиновники, хотя по принципу логики все должно происходить с точностью наоборот.

Остается также открытым еще один – не менее важный – вопрос: если ЖЭУ (даже во время пандемии) усердно собирали деньги с жильцов – квартплату, за вывоз мусора и уборку территорий, но как только дело касается решений более серьезных вопросов, в частности ремонтов блоков и фасадов зданий – находится тысяча причин, чтобы не делать этого. Как правило, с работой подобного характера связана тягомотная бумажная волокита: сначала из ЖЭУ поступает обращение в департамент, оттуда — в ИВ района, из районного ИВ – запрос в ИВ Баку, причем, в последней инстанции сначала запрос отсылают по разным отделам, затем, когда запрос этот пройдет все круги канцелярского ада, пересылают либо по адресу первичного отправителя – то есть в ЖЭУ, либо в районное ИВ, откуда и приходит окончательный ответ – приступать к работам или же нет. Если каким-то чудом ответ бывает положительным, начинается тягомотина с выделением на реконструкцию или ремонт финансовых средств, что занимает очень большой отрезок времени – от года до нескольких лет. Именно через эти круги ада прошли жители Низаминского района (ул. Х. Мамедзаде, 22), несколько лет (после утвердительного ответа на запрос о ремонте блока) ожидавшие реальных действий со стороны ЖЭУ.

На самом деле, ЖЭУ – прыщи на теле государства – никак не ликвидируют, хотя еще в 2016-м году на них пошла массированная атака в СМИ. На ЖЭКи грудью пошли и правозащитники, и экономисты, и социологи и даже парламентарии, но снова ничего не вышло: этот отживший рудимент городских властей по-прежнему паразитирует и даже не думает менять «принципы» своей «работы». Отсюда можно сделать лишь один вывод: ели они по-прежнему существуют, значит их деятельность кого-то устраивает. Ведь сократить эти «инстанции» — значит оставить без работы (и дохода) сотни людей. Иначе этого феномена никак не объяснить. Кроме того, ЖЭУ являются своеобразным передаточным звеном информации и мзды в вышестоящие органы городских властей. Так скажем, самое низшее звено коррупционной машины.

И напоследок: случаи падения облицовочных плит или фрагментов балконов – достаточно частое явление в Баку. Периодически, особенно в ветреные дни, в разных местах столицы происходят обрушения, большинство из которых по счастливой случайности не приносит вреда здоровью и жизни проходящих мимо людей. Но 14-летнему Али не повезло, к сожалению, и его убила не плита, отвалившаяся от здания, а халатность и равнодушие чиновников – не проследивших, футболящих просьбы о помощи, не принявших соответствующие меры. А потому мы не зря упомянули в начале статьи о скамье подсудимых, на которой должны оказать ВСЕ ВИНОВНЫЕ В СМЕРТИ АЛИ: не только начальник ЖЭУ №144, но и чиновники департамента и ИВ. Именно их преступная халатность и разгильдяйство привели к страшной трагедии. Родителям сына все равно уже никто не вернет. Так пусть хотя бы ответят по полной – в назидание тем, кто займет их место в будущем.

Яна Мадатова

Minval.az