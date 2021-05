Пользователей социальных сетей Instagram и Facebook на iOS попросили разрешить приложениям сбор личных данных, чтобы сохранить соцсети бесплатными, передаёт The Verge.

Такое уведомление появляется у людей, обновивших свой iPhone до iOS 14.5. Первым на новые всплывающие окна обратил внимание исследователь Ашкан Солтани, который опубликовал скриншоты в Twitter.

В уведомлении пользователей просят предоставить доступ приложению к сбору личных данных. Там утверждается, что это позволит демонстрировать более персонализированную рекламу, помочь предпринимателям, а также «помочь сохранить Instagram и Facebook бесплатными».

Такое решение стало ответом на новые правила Apple, которая ввела в мобильной операционной системе функцию App Tracking Transparency. В iOS 14.5 появилось специальное всплывающее окно, в котором пользователя спрашивают, согласен ли он на отслеживание его поведения в других приложениях.

В феврале в Facebook выступили против введения новых правил конфиденциальности Apple. В компании назвали всплывающее окно о сборе данных «алармистским». Президент соцсети по рекламе и бизнес-платформам Дэн Леви писал в блоге компании, что действия Apple навредят малому бизнесу, который пытается продолжить существование на фоне пандемии коронавируса.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.

“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A

— ashkan soltani (@ashk4n) April 30, 2021