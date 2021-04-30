К сожалению, Армения не отказывается от своих провокационных действий. Произошедший некоторое время назад пограничный инцидент носил локальный характер и был предотвращен благодаря сдержанности Азербайджанской Армии. В принципе, эта провокация Армении могла привести к реальному столкновению. А армянские пропагандисты начали кричать, что якобы не виноваты в этом инциденте, — сказал главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, армянская армия находится в деморализованном состоянии.

«Случаи заступления на боевое дежурство в состоянии алкогольного опьянения в армянской армии — реальность. Когда в руках есть оружие, ожидаемы разные инциденты. Эта ситуация может привести к человеческим потерям, а самое главное, к полномасштабным боевым столкновениям там, где должен сохраняться мир. Еще раз говорю, что происходящие в Армении события вызывают большую тревогу и беспокойство. Мы наблюдаем в Армении внезапную активизацию деструктивных сил.

В ряде стран мы видим активизацию представителей армянской диаспоры, которые пытаются влиять на политику стран. В преддверии внеочередных парламентских выборов в Армении наряду с силами, выражающими здоровые идеи, мы видим активизацию радикальных сил. Эти силы, которые фактически служат идеям фашизма, стремятся попасть в парламент Армении. Цель этих сил — после прихода к власти реализовать свои фашистские идеи как государственную политику.

Это недопустимо. К сожалению, наши партнеры по антигитлеровской коалиции никак не реагируют на ситуацию с превращением идей фашизма в государственную политику в Армении. Сегодня президент Франции Макрон ведет себя не как президент Франции, а как глава Союза армян Франции. Понятно, что у него есть политическая и личная позиция. Но Макрон должен говорить от имени всего французского народа, а не от имени французов, которые по национальности являются армянами.

Смотрите, Париж не протестовал против установки памятника фашисту Гарегину Нжде в Армении, хотя Франция была членом антигитлеровской коалиции и внесла значительный вклад в уничтожение фашизма и нацизма. Теперь выясняется, что президент Франции зарыл голову в землю как страус, не видит фактов героизации фашизма и нацистских преступников в своей любимой Армении. Знаете, в этом вопросе нужно быть последовательным и конкретным. Есть симпатия, есть антипатия. Однако не может быть никакого «или» в оценке героизма фашизма и возрождения нацизма. Это красная линия. Либо вы поддерживаете фашизм, либо осуждаете его, здесь половинчатости быть не может».

Российский военный эксперт также прокомментировал заявление французской стороны после телефонного разговора между Путиным и Макроном на этой неделе, о том, что «Макрон и Путин скоро разработают новые инициативы в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта».

«Нагорный Карабах — это Азербайджан! Следовательно, на территории Азербайджана не должно быть никаких сепаратистских организаций, параллельных правительству структур, незаконных армянских вооруженных формирований и армянских солдат. Макрон все еще пытается играть на стороне Армении. Думаю, что вопрос статуса Нагорного Карабаха решен. В трехстороннем заявлении все четко отражено. Теперь необходимо заставить Армению выполнить условия трехстороннего заявления. Поэтому попытки реанимировать любой политический процесс, попытки признать независимость уже де-факто не существующего сепаратистского режима в Карабахе являются частью грязной политической игры. Россия в этих играх не участвует. Кремль прояснил суть переговоров Путина и Макрона. Эта информация, распространяемая французской стороной, является не чем иным, как мечтой армянских лоббистов, выдаваемой за реальность».

И.Коротченко также выразил отношение к активизации Запада и Армении в стремлении к возрождению сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Какую роль может играть на сегодняшний день Минская группа? Азербайджан победил в войне. О каких переговорах, о каком статусе сепаратистского режима может идти речь? События продвинулись слишком далеко. В настоящее время мы живем в новых геополитических реалиях. Эти новые реалии заключаются в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, суверенитет над районами, находившимися под оккупацией Армении около 30 лет. Честно говоря, я не вижу смысла в продолжении своей деятельности Минской группой ОБСЕ. Давайте посмотрим, что они могут обсудить. К примеру, могут провести заседание стран Минской группы и оказать давление на Армению с тем, чтобы она предоставила Азербайджану карты минных полей. Было бы хорошо, если бы Минская группа выдвинула эту инициативу. А то возрождать мертвую «НКР» нехорошо. Это грязные политические игры. На сегодняшний день главная задача сопредседателей Минской группы заключается в обсуждении сроков предоставления Арменией Азербайджану карты минных полей. Это должно быть на реальной повестке сопредседателей Минской группы, потому что гибнут люди. На минах, установленных Арменией на территории Азербайджана, подрываются и гибнут мирные жители, граждане Азербайджана и российские военнослужащие. Именно этим должны заняться сопредседатели Минской группы. Почему-то мы ничего не слышим от президента Макрона в связи с тем, что карты минных полей всё еще не предоставлены Азербайджану, не видим, чтобы Европарламент осуждал за это Армению. Почему они молчат? Они поднимают шум в связи с другими вопросами, а в этом вопросе хранят молчание. Это политика двойных стандартов».

АПА

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