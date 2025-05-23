В Баку изменяется схема движения автобусных маршрутов №30 и №32. Информацию приводит Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Уточняется, что из-за ремонтных работ, которые будут проводиться с 08:00 24 мая до 22:00 27 мая на участке улицы Эльшана Сулейманова (от улицы Рустама Рустамова до улицы Джамшида Нахчыванского) в Низаминском районе столицы, движение транспорта на этом отрезке будет временно ограничено.

При этом маршрут №30 будет следовать по улицам Бахруза Нуриева, проспекту Кара Караева (через станцию метро «Халглар достлугу») и проспекту Бабека.

Маршрут №32 будет курсировать по улицам Бахруза Нуриева, проспекту Кара Караева и через кольцо Дакар.