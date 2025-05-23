На данный момент отношения между Азербайджаном и Грузией, двумя союзными государствами, носят стратегический характер, что играет важную роль в обеспечении стабильности в регионе Южного Кавказа.

С данным заявлением выступила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе приема приеме по случаю Дня независимости Грузии.

По ее словам, Азербайджан и Грузия проводят взвешенную политику, основанную на уважении к государственному суверенитету и территориальной целостности, «что служит примером для других стран».

По её словам, взаимные визиты руководителей двух государств и высокий уровень политического диалога являются важными факторами дальнейшего углубления сотрудничества.

«Мы искренне радуемся успехам друг друга и всегда выступаем за мир, стабильность и устойчивое развитие в регионе», — говорится в ее заявлении.

Гафарова указала на значимость совместных инфраструктурных проектов, таких как нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум и железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, играющих важную роль в формировании нового транспортно-энергетического коридора между Востоком и Западом.

Она также подчеркнула вклад азербайджанской и грузинской диаспор в развитие гуманитарных связей и важность культурных инициатив, реализуемых в Грузии Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Спикер парламента выразила уверенность в дальнейшем укреплении дружественных и партнёрских отношений между Азербайджаном и Грузией