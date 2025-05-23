Отношения между Азербайджаном и Грузией основаны на многовековой дружбе между народами, общих ценностях и традициях.

С данным заявлением выступил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе в ходе приема по случаю Дня независимости Грузии.

По словам дипломата, которые приводит «Репорт», стороны успешно развивают не только политическое, но и экономическое сотрудничество. «В 2024 году товарооборот между двумя странами составил более 1 млрд долларов. По этому показателю Азербайджан является одной из крупнейших стран-торговых партнеров Грузии», — отметил дипломат.

Патарадзе добавил, что Азербайджан успешно реализовал ряд стратегически важных проектов, которые значительно повысили роль и значение региона. «К ним относятся проект кабеля зеленой энергии по дну Черного моря, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и TAP, а также железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, пропускная способность которого в результате модернизации увеличилась с одного до пяти миллионов тонн в год. Это является ярким примером успешного регионального сотрудничества между нашими странами», — говорится в его заявлении.