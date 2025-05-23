Сегодня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса был продемонстрирован видеоматериал с участием Араика Арутюняна, на котором он ответил на вопросы государственных обвинителей.

На предъявленных видеокадрах было очевидно, как обвиняемый сидит на танке вместе с Самвелом Карапетяном и наблюдает с биноклем за местностью.

Отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, А. Арутюнян назвал сказанное им в видеоматериале ложью и заявил, что высказал эти взгляды от имени его брата.

Относительно высказанных в видеоматериале мнений о взятии села Гюллюджа (село в Агдамском район) он сказал: «Когда я сказал, что мы вошли в Гюллюджу, я имел в виду 8-й полк».

А. Арутюнян узнал себя на некоторых фотографиях, показанных в ходе судебного разбирательства. На большинстве из них он появляется в военной форме.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли спросил обвиняемого о том, почему не выполнялись резолюции ООН.

Отвечая на вопросы, он заявил: «Решение по этому поводу было. Но я не знаю, почему оно не было реализовано. Я также встречался с Левоном Тер-Петросяном. Я понял, что единогласия не было».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, обвиняемый заявил, что принимал участие в одной из двух встреч, проведенных между Арменией и бывшей так называемой структурой в 2018-2019 годах, и заявил : «Я принял пост «президента» в мае 2020 года. В июне я попросил премьер-министра Армении Никола Пашиняна созвать заседание. Я хотел провести переговоры с Азербайджаном и достичь окончательного соглашения. Этот разговор включал также четыре резолюции ООН».

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вусала Алиева о разграблении некогда оккупированных территорий Азербайджана, А. Арутюнян назвал разрушение кладбищ варварством.