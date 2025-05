Глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко поздравил страну с тем, что в 2028 году она примет саммит Европейского политического сообщества.

«Поздравляем Азербайджан с тем, что он станет хозяйкой саммита Европейского политического сообщества в 2028 году!», — написал Михалко в соцсети Х.

🇪🇺🤝🇦🇿Congratulations to Azerbaijan, the host of the #EPC Summit in 2028! https://t.co/advIsDAmiv

