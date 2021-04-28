Французский парламент плавно втягивается в новый скандал. Депутат национальной ассамблеи Франции Франсуа Пуппони подготовил петицию, посвященную «армянским военнопленным».

Можно, конечно, разбирать весь напыщенный текст этой самой петиции по пунктам и старательно напоминать мсье Пуппони, где он, пардон, врет в геббельсовских масштабах, а где чуть-чуть. Разъяснять, к примеру, что 27 сентября прекращение огня нарушила Армения, а не Азербайджан — в полном соответствии с заявлениями министра обороны Давида Тонояна, обещавшего «новую войну за новые территории», и Азербайджан ввосстаноавливал свою территориальную целостность в полном соответствии с международным правом. Наконец, напомнить, что парламентарию, да еще французскому, неплохо было бы изучить правовую папку конфликта. Тогда, быть может, мсье депутат узнал бы, что имелись четыре — четыре! — резолюции СБ ООН, которые требовали вывода армянских войск и создавали безупречный юридический «фундамент» для действий Азербайджана, за которые, кстати, голосовала и Франция — и это не считая решений Евросоюза, Совета Европы и т.д.

Что же касается самого «кейса» с так называемыми «военнопленными», то и здесь мсье Пуппони вводит аудиторию в заблуждение. Если уж кого-то коробят термины вроде «нагло врет». Уверяет, к примеру, французский парламентарий, будто бы это нехороший Азербайджан «нарушил прекращение огня» и «перешел в наступление», захватив села «Хетцаберд» (Чайлаггала) и «Хин Тахер» (Кехне Таглар). После чего следует длинный экскурс в международное гуманитарное право, цитирование женевских конвенций и прочие обоснования, что военнопленных Азербайджан обязан вернуть. И, разумеется, никоим образом не упоминает, что эти самые «зинворы» были заброшены на контролируемую Азербайджаном территорию с заданием вести террористическую войну 26 ноября, то есть уже после соглашения о прекращении огня, попытались «укрепиться» в селах Чайлаггала и Кехне Таглар и развернуть там «диверсионную войну», что и вынудило Азербайджан провести антитеррористическую операцию…

И что же — мсье Пуппони просто забыл изучить вопрос перед тем, как браться за петицию? Вообще-то у публики подобного пошиба факт-чекинг давно не в моде, Достаточно вспомнить Дунью Миятович, комиссара СЕ по правам человека, которой ну до ужаса не понравился Парк трофеев в Баку. Эта госпожа в мае 2014 года занимала пост Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. А тут в Украине власти задержали корреспондентов канала Life News Арама Габрелянова. Госпожа Миятович тут же потребовала от властей Украины задержанных журналистов немедленно отпустить: «Работники СМИ, освещающие кризис в этой стране, — удобная мишень для обеих конфликтующих сторон, — цитируовали ее российские СМИ. — Я обращаюсь ко всем сторонам с требованием прекратить запугивание журналистов и угрозы в их адрес вместо того, чтобы дать им выполнять свою работу». И все бы ничего, но в багажнике у габреляновских «журналистов», которых она так рьяно защищала, обнаружились…ПЗРК. И если такой ляпсус позволяет себе аж представитель ОБСЕ и комиссар Совета Европы, в чьей системе ценнотей факт-чекинг не предусмотрен от слова вообще, то что уж говорить о простом депутате Франсуа Пуппони? Он уж точно не «пуп парламентаризма».

А вот о чем надо бы поговорить, так это о статусе Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Особенно на фоне ее слишком уж явной необъективности. Можно, конечно, отмахнуться, что эта петиция — еще не официальная позиция, но и на официальном уровне президент Франции Макрон наговорил за время войны такого, что дальнейшее пребывание этой страны в статусе сопредседателя МГ ОБСЕ и посредника по Карабаху — это уже, мягко выражаясь, нонсенс.

В самом деле, как понимать истерику, поднятую во Франции вокруг «геноцида армян», на фоне действий самой же Франции в Тунисе и Алжире? Может быть, перед тем, как давать оценки Турции, французским депутатам сначала заняться делами у себя дома? Отреагировать на рост исламофобии и ультраправых настроений? Дать оценку действиям армянской диаспоры, от отправки в Карабах наемников до нападений на представителей турецкой общины, как это было недавно во Франции? И, наконец, почему Милли Меджлис Азербайджана не дает свою оценку и событиям в Алжире и Тунисе, и исламофобии?

И еще одна сторона вопроса. Власти Франции открыто потакают террористам. И было бы величайшим заблуждением полагать, что этот террор угрожает исключительно Азербайджану, но никак не Франции.

А вот здесь нужно вспомнить: журнал Valeurs actuelles опубликовал письмо отставных генералов президенту страны Эммануэлю Макрону. Главу Пятой республики старательно пугают грядущей «расовой войной», «исламской опасностью», самого Макрона обвиняют в «нерешительности» и «преступном молчании», намекая, что именно он будет нести ответственность за «тысячи смертей».

А вот тут уже нужен экскурс в историю Франции. Точнее, в начало шестидесятых годов, когда здесь о себе заявила ультраправая террористическая организация ОАС — «Секретная вооруженная организация», куда входили и многие военные чины. Оасовцев возмутило то, что Франция, убедившись, что репрессивные меры не работают как нужно, решила все-таки уйти из Алжира. Но вот воевать оасовцы предпочли не с алжирцами (слишком рискованно) с французами, которые видели интересы страны не так, как они. На счету ОАС — серия взрывов и политических убийств, покушение на президента Франции Де Голля. А еще — унёсший 28 жизней подрыв экспресса № 12 «Страсбург — Париж» около Витри-ле-Франсуа 18 июня 1961 года.

И вот сегодня, судя по письму генералов, ОАС возвращается. И нетрудно предположить, как активно будут рекрутировать в его ряды тех самых парижских ультраправых боевиков, в том числе и этнических армян, получивших «ценный боевой опыт» в Карабахе.

И не хотелось бы верить, что Франция стараниями армянских лоббистов уже села в экспресс Страсбург-Париж, и у нее уже не осталось времени даже сорвать стоп-кран.

Нурани, обозреватель

Minval.az