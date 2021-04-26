Физик Владимир Яценко, проводивший измерения в зоне Чернобыльской АЭС в июне 1986 года, развеял мифы о радиации в зоне отчуждения, сообщают «Известия».

По словам специалиста, в результате взрыва на электростанции в атмосферу попали такие радиоактивные продукты, как йод-131, цезий-137, стронций-90, инертные радиоактивные газы и продукты деления, при этом первые три долетели, в частности, до Белоруссии.

В результате людям пришлось ограничить употребление молока, поскольку местные коровы питались травой с большой концентрацией радиоактивных веществ.

Однако в большинстве случаев, чтобы у человека развилась лучевая болезнь, необходимо съесть огромное количество загрязненных радионуклидами продуктов, сказал ученый.

Яценко также оценил популярное мнение о том, что взрыв на ЧАЭС связан с генетическими мутациями: больше всего его удивил миф о телятах «с тремя ногами или двумя головами».

Minval.az