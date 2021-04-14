В Армении на фоне внутриполитического кризиса, вызванного конфликтом между премьер-министром Николом Пашиняном, военными и оппозицией, объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Голосование состоится 20 июня. И хоть до выборов осталось еще довольно много времени, политологи уже озвучивают свои версии видения результатов выборов. Согласно некоторым интервью в разных СМИ, Россия, скорее всего, делает ставку на Роберта Кочаряна, которого кулуарно величают «близким другом Путина». Но так или иначе, кто бы ни занял желанное место премьера, ситуация в Армении, увязшей в экономическим, финансовом, политическом и социальном кризисах навряд ли в скором времени изменится к лучшему. И не совсем понятно, изменится ли вообще?

Известный российский историк и политолог Олег Кузнецов в интервью изданию «Минвал.аз» выразил свою точку зрения в отношении вопроса предстоящих выборов в парламент Армении.

— Олег Юрьевич, оппозиция Армении уже многие месяцы добивается отставки Никола Пашиняна. Она недовольны тем, что Пашинян поддержал согласованную в ноябре с Азербайджаном при посредничестве России договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим соглашением, Азербайджан вернул под свое знамя законные территории, захваченные армянскими оккупантами и объявленные т.н. «буферной зоной». Пашинян некоторое время отвергал требования об отставке, ссылаясь на то, что эта договоренность предотвратила гораздо худший сценарий. Теперь, когда дата выборов определена, интересно другое: на кого из претендентов на пост премьера сделает ставку Россия?

— Я думаю, что Россия будет относиться равноудаленно ко всем кандидатам, так как все они абсолютно Кремлю неприемлемы. Потому что представители карабахского калана – кто бы там ни был из их числа – уронили авторитет России внутри Армении, Пашинян в любом случае прозападный, а не пророссийский политик, который и далее будет вбивать клин и расширять пропасть между Россией и Арменией. Кроме того, глупое требование армянских военных отставки Пашиняна дало ему прекрасный козырь лишить карабахский клан опоры в лице армии: уволив наиболее одиозных генералов Пашинян продолжит масштабную чистку генералитета, а весь армянских генералитет – и в интеллектуальном, и в межличностном отношении, и по уровню подготовки был абсолютно пророссийским. Теперь же Пашинян имеет возможность поставить во главе как армии, так и всех силовых структур людей, лояльных лично ему. Сначала это произошло с прокуратурой, затем – с полицией. Сейчас карабахский клан лишен фактически любой административной поддержки внутри Армении, и поэтому Пашинян сейчас – это единственна реальная политическая фигура, способная выиграть эти выборы. Все остальные – тот же самый Кочарян – большой и влиятельный олигарх, который подмял фактически половину экономики Армении под себя, приватизировал ее на свое имя или на имя мафизированных бизнесменов. Понятно, что он не пользуется авторитетом и поддержкой основной массы населения. В лучшем случае он может набрать персонально процента 3-5, вместе со всей объединенной оппозицией — треть голосов, но не более того. И что самое главное, в России это четко понимают. Никто не строит никаких иллюзий относительно того, что Кочарян может вернуться во власть. В Кремле прекрасно понимают, что это невозможный вариант, а раз он невозможен, от него будут максимально дистанцироваться.

— Учитывая указанную Вами ситуацию, связанную с расширением пропасти между Арменией и Россией, повлияют ли предстоящие выборы на миротворческой деятельности России в Карабахе?

— Давайте называть вещи своими именами. Миротворческая миссия на территории Карабаха – это не внешнеполитический шаг России, а внутриполитический. И шаг этот направлен на то, чтобы не было смущения в обществе и не было дополнительных козырей у российской оппозиции накануне президентских выборов-2024. В принципе, все задаются вопросом – кто будет преемником Путина, а я думаю, что Путин будет избираться. И если сейчас произойдут какие-то серьезные негативные подвижки во внешней политике России, к примеру, вывод российских миротворцев из Карабаха, если сейчас будет провал в Украине или в Абхазии, то понятно, что рейтинг Путина будет стремиться к нулю. И поэтому сейчас все российские внешнеполитические усилия направлены на то, чтобы обеспечить президентские выборы-2024, не взирая на здравый смысл и национальные интересы России.

— Внутриполитические амбиции России, связанные с Кавказом – это, прежде всего сохранение своего форпоста. Но согласно мнению политологов, военную базу в Гюмри Россия однозначно потеряет, так как после пораженческой для Армении 44-дневной войны армяне навряд ли будут продолжать свои реверансы в сторону «русского оружия».

— Межправительственное соглашение по военной базе в Гюмри рассчитано до 2044 года. Поэтому каких-то юридических предпосылок к тому, что она прекратит свое существование в ближайшие 23 года нет. При этом когда Саакашвили пришел к власти в Грузии, он убрал с территории страны 4 российские военные базы: в Батуми, в Зиане, Ахалкалаки и Гардабани. Соответственно, практика того, что могут быть досрочно расторгнуты межправительственные соглашения о нахождении российских военных баз за пределами страны, существует, такие прецеденты случались. И потому исключать такую возможность – и политически, и технологически – не стоит. Кстати, точно так же было расторгнуто соглашение с российской военной базой в Габале. И я не исключаю того, что данная практика повторится и в Армении. Конечно, если разрыв договора случится, то все равно будут закреплены юридические шаги по поэтапному сокращению личного состава, по вывозу вооружения и отдельных технических систем, например, систем технической разведки и контроля – я уверен, что на базе этих систем не останется, и – кстати! — частично за счет ликвидации базы будут переданы отдельные системы вооружения в состав вооруженных сил Армении.

Беседовала Яна Мадатова

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