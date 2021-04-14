Мы признательны Италии за, как вы отметили, однозначный и справедливый подход к урегулированию конфликта. Нам известно, что четкое изложение данной позиции – не очень простой вопрос, у Армении сильные партнеры, особенно в семье Европейского Союза. Они всегда пытались уравнять жертву конфликта и оккупационные силы. То есть, ваша позиция стала важным признаком данного сотрудничества. Могу также сказать, что мы уже подписали документы о стратегическом партнерстве с 9 членами Европейского Союза, и считаю, что к этому их побудил наш опыт с Италией.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в выступлении на состоявшейся вчера в Университете АДА международной конференции на тему «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

«С первых дней планирования, связанного с реконструкцией, мы пригласили итальянские компании. Это приглашение было направлено через посольство Италии в нашей стране. Таким образом, мы, обратившись в посольство Италии в нашей стране, просили дать рекомендации, связанные с итальянскими компаниями. У нас были контакты в предыдущие годы, потому что итальянские компании реализовали в нашей стране крупные проекты, в том числе в области нефтехимии, нефтепереработки, строительства и архитектуры. Работа уже началась, и мы хотим расширить участие итальянских компаний.

Я сказал, что после войны мы пригласим компании из дружественных стран. Это естественно, потому что война ясно показала нам, кто есть кто. Конечно, у нас были определенные предположения, связанные с позицией той или иной страны, однако 100-процентной уверенности не было, и война отчетливо все продемонстрировала. Что касается сфер, куда уже приглашены итальянские компании, то мы привлекли их к созданию музеев и военных мемориалов. Мы создадим музеи Победы и мемориалы войны не только в Баку, но и в других городах, в том числе на освобожденных территориях. Это – одна из сфер.

Другая сфера, куда мы пригласили итальянские компании, — производство энергии. После войны были не только налажены контакты, но и подписаны предварительные документы. На освобожденных территориях есть гигантский потенциал для производства энергии, в частности, речь идет о возобновляемых энергетических источниках – энергии, получаемой от воды, солнца и ветра. Как я уже сказал, предварительные документы уже подписаны. Мы также намерены использовать на освобожденных территориях опыт Италии в области развития сельского хозяйства, потому что данные территории имеют плодородную почву, там можно добиться максимальной урожайности. Могу сказать, что иностранные компании, приступившие в настоящее время к деятельности с азербайджанскими коллегами, — это компании Турции, Италии и Великобритании.

Конечно, мы находимся на первой стадии реконструкции. Реконструкция началась, реализуются инфраструктурные проекты, однако есть гигантский потенциал для будущего, к работе приступят и новые компании из других стран. Мы желаем, чтобы все наши друзья приняли участие в реконструкции и воспользовались этой возможностью. Наша страна, правительство и народ не забывают хорошее. Мы всегда храним в наших сердцах это хорошее и стараемся ответить тем же. Если учесть дружественные отношения с Италией, прочные политические связи, большой опыт итальянских компаний, — уверен, что вы согласитесь со мной в том, что Италия является одним из центров мировой культуры, — наши планы по восстановлению религиозных и исторических памятников, то здесь будут возможности для широкого и многостороннего сотрудничества», — рассказал глава государства.

Minval.az