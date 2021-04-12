По словам одного из собеседников СМИ, Латвийский системный оператор (AST) без объяснения причин обнулил перетоки по сечению с Россией. Это произошло во время испытаний, связанных с выходом стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белорусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Причем в «Системном операторе» (диспетчер российской Единой энергосистемы) подчеркнули, что заранее согласовали испытания со всеми участниками энергокольца.

В результате энергоцены в европейской части России и на Урале снизились на 1-3%, в то время как в Литве спотовые цены при наращивании поставок из Польши и Швеции поднялись на 8,5%. Это отразилось на резком росте стоимости электроэнергии (на четыре евро за мегаватт/час).

В Минэнерго, в свою очередь, сообщили, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не повлияло на работу энергосистемы. Как уточнили в «Интер РАО», подачу электроэнергии в Литву из Калининградской области не прекращали.