«Урбицид буквально переводится как «насилие над городом». Город Агдам, полностью разрушенный и разграбленный в результате 30-летнего вандализма Армении – это наглядный пример урбицида».

Об этом написал на свой странице в Twitter помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев написал, что Агдам называют «Кавказской Хиросимой».

Urbicide is a term which literally translates as «violence against the city». Liberated city of Agdam which entirely ruined and looted as a result of Armenia’s 30 years long vandalism is clear illustration of #URBICIDE. #Agdam is referred as the ‘Hiroshima of the Caucasus’. pic.twitter.com/v4H3GaMS25

