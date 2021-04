На выставке работ уличных художников в торговом центре Lotte World Mall в Сеуле двое посетителей случайно испортили абстрактную картину художника JonOne (настоящее имя — Джо Эндрю Перелло). Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на ABC News.

Картина не была закрыта стеклом из-за своего большого размера. Рядом с ней находились кисти и краски, с помощью которых она была нарисована. Они были частью экспозиции как символы творческого пути художника, заявили организаторы выставки.

A young couple accidentally vandalized a painting worth about $500,000 at a gallery in Seoul, its exhibition head said on Friday. Footage showed the couple using acrylic paint and a brush that were part of a display near the artwork to splatter a new addition to the piece. pic.twitter.com/eYy0gsFHX3

