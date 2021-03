Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поделился в Тwitter публикацией в связи с отмечаемым 31 марта Днем геноцида азербайджанцев.

«Вспоминая жертв мартовской резни, мы осуждаем умышленную политику геноцида, преступления против человечности и этнические чистки, совершенные Арменией против азербайджанцев. Еще раз подчеркиваем, что во избежание повторения подобных бесчеловечных преступлений Армения не должна оставаться безнаказанной», — говорится в публикации.

Remembering the victims of #MarchMassacre, we condemn deliberate policy of genocide, crimes against humanity ðnic cleansing by #Armenia committed against Azerbaijanis till now &reiterate importance of ceasing impunity of Armenia to prevent reoccurrence of such inhumane crimes. pic.twitter.com/kvB0cvWPNG

— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) March 31, 2021