Без каких-либо преувеличений можно утверждать, что в век информационных технологий и деградации системы ценностей, информационные манипуляции выступают в качестве основного инструмента ведения политической борьбы. Лишенная объективности и рациональности радикальная оппозиция остается верна своим традициям, поэтому в своей политической борьбе делает ставку на человеческие эмоции. Преобладание эмоций затмевает разум и лишает человека возможности объективно мыслить и принимать собственные решения. Эмоции, а именно их преобладание в общественно-политическом сознании, становятся причиной «стадного» или «рефлексивного» поведения.

Могу себе позволить утверждать, что именно на эту особенность информационных технологий, как раз и рассчитывают «сценаристы» радикальной оппозиции. Если «Западные сценаристы» наших «радикалов» уже прибегают к потенциалам информационных технологий, в основе которых лежат нравственные манипуляции, это говорит о том, что их политтехнологические припасы уже ограничиваются. Последние нашумевшие манипуляции на Западе даже не привлекли бы к себе особого внимания. Но в Азербайджане подобные «акценты» могут стать причиной эмоциональных реакций. Однако, опять провал, их политтехнологи вновь просчитались. Очевидный факт провокации разоблачен.

Отойдем от слепых эмоций и попробуем здраво оценить ситуацию. Давайте начнем с главного. Кому выгодна была эта провокация и кто смог выудить, хоть и временные, но все же политические дивиденды? Благодаря инциденту, Джамиль Гасанлы, которого позиционируют как ученого-интеллигента, очень легко восстановил легитимность своего статуса лидера «Нацсовета». Инцидент стал новым поводом для эмоциональных манипуляций. Более того, открылись двери и оппозиции сняты «моральные ограничения» для безграничного использования грязных эмоциональных манипуляций.

Данный инцидент также служит и героизации личности Гасанлы. Благодаря подобным инсинуациям, формируется образ человека, который, во что бы то ни стало, не отказывается от своей борьбы и принципов. Подобные политические технологии служат героизации образа и способствуют тому, чтобы конкретный политик стал символом борьбы. С политтехнологической точки зрения этот символ нужен для эмоциональной вспышки. Такой образ становится дополнительным поводом для революций. Необходимо вспомнить, что подобные попытки неоднократно реализовывались и в отношении ряда иных оппозиционеров. Просто фигуры, которые скрывались за образом, мягко говоря, не соответствовали маркетинговому содержанию навязываемого «товара».

Продолжим технологический разбор инцидента. Эмоциональные манипуляции, которые базируются на моральных ценностях, рассчитаны также и на то, чтобы рядовой человек абстрагировался от политики, от фигуры конкретного политика и сделал свой выбор, исключительно основываясь на моральное определение добра и зла. Такие эмоциональные технологии буквально толкают на выбор в пользу того, кто был морально обижен. В данном контексте политический выбор или политические симпатии индивида определяются следующей парадигмой: «меня не интересует прав человек или нет, вопрос в том, что частная жизнь неприкосновенна».

Данная информационная провокация также рассчитана и на то, чтобы оттенить инициативы власти в углублении политического диалога. Очевидно, что инициируемый властью политический диалог сильно беспокоит тех, кто хочет расшатать политическую стабильность страны и, буквально, боится политической солидарности. Недоброжелателям нужны дополнительные поводы для отказа от участия в диалоге. Ведь общество стало критиковать радикальную оппозицию за то, что она отказывалась от участия в диалоге. Теперь, данный инцидент создал моральную почву, которая будет оправдывать их отказ от участия в диалоге.

Подобные информационные провокации нацелены не только на то, чтобы скомпрометировать власть. Их конечная цель расшатать общество на условные пласты и разжечь между ними социальную нетерпимость. Иными словами, на прицеле этих технологий политическая стабильность страны. Ведь именно политическая стабильность выступает неким естественным иммунитетом, препятствующим расшатыванию общества.

Таким образом, становится предельно очевидно, что такого рода дешевые провокации абсолютно не нужны нашей власти. Как раз наоборот, они инициированы, чтобы использовать против власти и заблокировать процесс политического диалога, который обеспечивает общественную солидарность и национальную целостность.

Согласно неписаным законам использования подобных политических технологий, теперь инициаторы данного инцидента будут наращивать эмоциональную нагрузку. Это будет происходить посредством различных информационных фейков. Они пытаются превратить социальные волнения в политическую обыденность страны. Нельзя поддаваться эмоциям, тем более, если кто-то хочет благодаря твоим эмоциям нажить себе политический капитал. На кону политическая стабильность страны. Именно та стабильность, благодаря которой Азербайджан окреп, усилил свою экономическую мощь, стал полноправным актором современной системы международных отношений и смог подавить международный прессинг, долгие годы стоящий на пути к возвращению оккупированных территорий. Выводы очевидны.

Асиф Адиль, специально для Minval.az

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