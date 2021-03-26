Грузинский портал «Формула бизнеса» распространил сообщение, которое с полным правом можно назвать сенсационным: владелец магистрального канала интернет-связи Caucasus Online Хвича Макацария продал контрольный пакет акций (51%) азербайджанской компании. Как напомнили эксперты, 49% акций перешли в руки азербайджанской компании еще раньше — в 2019 году. И в этом случае сделка не была согласована с Национальной комиссией по коммуникациям, поэтому регулятор несколько раз просил компанию вернуть акции в исходное состояние. Теперь же, по итогам второй сделки, азербайджанский бизнесмен стал 100%-м владельцем Caucasus Online.

Без сомнения, сделка укладывается в общий «тренд». Во-первых, Азербайджан — ведущий инвестор в экономику Грузии. Во-вторых, дело более не ограничивается традиционной энергетической сферой. В-третьих, наша страна уверенно развивает телекоммуникационные технологии у себя, а теперь, как показывает бизнес-хроника, вкладывает в это направление и зарубежные инвестиции.

Но есть важный нюанс. Грузинская Caucasus Online – оператор оптического кабеля, идущего по дну Черного моря из Грузии в сторону Болгарии и представляющего собой крупнейший канал интернет-трафика между Европой и Южным Кавказом. В переводе: наша страна совершает впечатляющий «коммуникационный прорыв».

Более того, хотя по своей сути Интернет — система «децентрализованная», факт остается фактом: Азербайджану теперь принадлежат ключи от главных «ворот» во Всемирную паутину для всего Южного Кавказа, включая и Армению.

Официальный Ереван по этому поводу молчит. Но уже «взорвались» телеграмм-каналы, где наперебой цитируют мнение эксперта по информационной безопасности Самвела Мартиросяна: отныне аффилированная с азербайджанскими властями компания получила доступ к проложенному через Грузию в Армению интернет-кабелю, и теоретически может заполучить данные относительно армянского интернет-трафика, сформировать базу данных и анализировать его.

Более того, если в армянском «болтающем классе» нет недостатка в «страшилках» на тему «ара, вай-вай, теперь доступ в Интернет для Армении контролирует Азербайджан!», то вот по части ответов на простой вопрос, а что теперь делать, здесь острейший дефицит. Срочно перекупить Caucasus Online? Но на какие деньги? Даже если удастся позвать на помощь миллионеров из диаспоры, время — и это в Ереване тоже понимают — упущено. В-третьих, в очередной раз рухнули надежды на пресловутое «диаспора для нас купит всех и вся». И самое главное, в Армении начинают осознавать, что «история с продажей основного регионального интернет-кабеля, питающего в том числе Армению, в прошлом году вызвала в регионе большой шум. Тогда было заявлено, что удалось остановить процесс и не позволить азербайджано-турецкой компании завладеть региональным интернетом. Видимо, после «Арцахской войны» (кавычки наши — Ред.) и «новых» отношений между Грузией и Азербайджаном, сделку удалось довести до конца». В переводе: в очередной раз не в пользу Армении «сдвинулись» позиции официального Тбилиси. А это для Еревана настоящая катастрофа.

Более того, накануне на Южном Кавказе обсуждали другую новость. Как сообщил «Газпром Экспорт», в связи с ремонтом магистрального газопровода газ в Армению временно будет поставляться через территорию Азербайджана до границы с Грузией, а уже оттуда — в Армению. В Ереване эта новость вызвала самый настоящий шок. Сурен Парсян, ответственный офиса экономических исследований Бюро АРФ «Дашнакцутюн», еще по горячим следам уверенно заявил в своем Facebook, что «накопленные в Абовянском газохранилище объемы природного газа вполне достаточны для обеспечения внутреннего спроса Армении более чем на три недели, то есть, Армения не будет нуждаться в импорте газа из Азербайджана три недели, если, конечно, эта сделка не преследует более долгосрочных перспектив», напустился на правительство Пашиняна, которое «до сих пор не отреагировало на данное решение и не уточнило, насколько данное решение соответствует интересам Армении» и т.д. Анжела Элибегова истерит на встрече с журналистами: завтра вообще Армения будет закупать азербайджанские нефть и газ! А Азербайджан на вырученные деньги — приобретать оружие! Сегодня в армянских СМИ директор института ЕАЭС и соучредитель Евразийского экспертного клуба Владимир Лепехин уже сетует, что ««Газпром» при реализации своих коммерческих проектов руководствуется коммерческими интересами, а не соображениями безопасности». В переводе: решая, как пойдет газ в Армению, в «Газпроме» (и не только в «Газпроме») ее «хотелки» и экзистенциальные фобии просто не приняли в расчет. И опять — никаких рецептов, что делать, особенно в ситуации, когда Армения даже не решает сама, у кого и за сколько покупать газ.

А это значит, что после собственного разгрома в 44-дневной войне Еревану просто надо привыкать жить в новой реальности. Где Азербайджану принадлежит «контрольный пакет акций» не только в сфере Интернет-траффика, но и в геополитическом измерении. И это надолго.

Нурани

Minval.az