Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью российской «Независимой газете» прокомментировал вопрос о 62 гражданах, которых армянская сторона считает военнопленными, а азербайджанская – террористами.

«В первую очередь хотел бы сказать, что азербайджанская сторона на официальном уровне неоднократно выражала свое отношение к данному вопросу. Идентичное мнение также озвучил министр иностранных дел Российской Федерации на онлайн-пресс-конференции 18 января сего года. Но противоположная сторона не слышит наших аргументов и пытается оказать международное давление на нашу страну. Суть вопроса в следующем.

Военнослужащие из Армении были захвачены в результате антитеррористической операции спецслужб Азербайджана. Эта диверсионная группа была заброшена на наши территории в конце ноября 2020 года с целью совершения террористических актов против Вооруженных сил Азербайджана и гражданских лиц. Они успели убить четырех военнослужащих азербайджанской армии и одного гражданского. Члены диверсионной группы были обезврежены в декабре прошлого года в Ходжавендском районе Азербайджана, то есть спустя месяц после окончания войны и подписанного заявления. Все они привлечены к уголовной ответственности, и в настоящее время расследование продолжается. Совершенно очевидно, что эти лица ни по каким международным конвенциям не могут рассматриваться в качестве военнопленных и на них не распространяются положения вышеуказанного трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.

Будучи приверженной нормам международного гуманитарного права и исходя из принципа добросовестного выполнения взятых на себя международных обязательств, азербайджанская сторона полностью выполнила соглашение от 10 ноября, передав в разы больше солдат и офицеров, так как со стороны нашей армии было захвачено гораздо больше военнопленных. Также переданы практически все найденные тела убитых военнослужащих армянской армии.

При участии миротворческих сил России и представителей Международного комитета Красного Креста принимаются все меры для нахождения тел армянских военных на азербайджанских территориях, и мы проявляем в этом вопросе беспрецедентный конструктивизм и открытость к сотрудничеству.

Таким образом, утверждения армянской стороны о нарушении Азербайджаном 8-го пункта совместного заявления являются безосновательными. В качестве жеста доброй воли, насколько я знаю, по просьбе российской стороны уже дважды было возвращено по несколько человек, а в преддверии 8 Марта была выпущена и отправлена на свою родину в Ливан единственная женщина-пленная, которая, кстати, отказалась вернуться в Армению», — отметил посол.

Minval.az