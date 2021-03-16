Войны и силовые конфликты вызывают колоссальные психологические издержки не только в тех, кто участвовал в боевых действиях, но и в общественной среде. Фактор физических потерь неизбежно вызывает негативную роль, и разрушительный эффект проигрыша превращается в опасный синдром.

Когда потери оказываются масштабными, в массовом сознании происходят необратимые процессы.

Люди перестают адекватно реагировать на новые обстоятельства, теряют доверие к власть предержащим, превращаются в заложников ложных представлений.

Со временем, по мере установления новых реалий вырабатываются рациональные умонастроения, и наступающее прозрение превращается в обнадеживающий фактор.

Безусловно, нелегко бывает справиться с грузом психических травм, с которым участники боев возвращаются в тыл. Они обычно играют не самую лучшую роль в перевоплощении общественного сознания. Тем не менее во избежание худшего приходится бороться с проявлениями брожения, в основе которых находит себе место опасное недовольство.

В Армении на почве упадочнических настроений отчетливо дают о себе знать опасные признаки агрессивной возбудимости. Это связано с поражением, которое породило массовое несогласие с итогами войны. Выходящие на площади и улицы городов родители погибших и раненых в открытую призывают политиков отказаться от агрессивной политики, от территориальных притязаний и перестроиться на мирный лад.

Ставший популярным среди горожан клич «Карабах — это Азербайджан, он нам не нужен!» стал доминирующим призывом, с помощью которого люди пытаются одернуть политических лидеров-провокаторов, все еще призывающих к возобновлению боевых действий.

Обычные люди в своих чаяниях полагаются на силу массы, а политики и всевозможные главари действуют на общественное сознание через информационные каналы, используя пиар-технологии.

Им не терпится нарастить индекс популярности с прицелом на новый передел политического поля. Лучший способ в этом — ревизия итогов военного столкновения, где все нашло свое логическое разрешение.

Популисты и провокаторы будоражат массовое сознание, используя тезис, согласно которого причиной поражения Армении в войне с Азербайджаном стал заговор правящих кругов. Такого мнения придерживаются большинство доморощенных лидеров.

Среди них председатель партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян, неугомонная борец за права армян мира, страстная деятельница с зашкаливающим показателем амбиций.

По всему видно, что в делах армейских экзальтированная особа ничего не смыслит, но рвется в бой, дабы доказать, что искушена в премудростях боевого искусства.

По ее понятиям армянская армия выложилась, могла добиться большего, однако отсутствие военно-полевого штаба на передовой привело к потере инициативы. То есть, армия не решилась переключиться, как она выражается, на смелые шаги.

Устами деятельницы только абрикосовый нектар пить, не более того. Выдавая стопроцентную байду, политик добивается доверия избирателей, залезая не в свои дела.

Сознает, что в стране, где по-прежнему высок уровень уличной агрессии, и радикальные элементы рвутся во власть, положение может выйти из-под контроля. Тем не менее давит на больное место, да еще и с намерением блеснуть высокой компетентностью.

Уж лучше бы молчала, или же заострила бы внимание на особенностях поствоенного обустройства с использованием потенциала гражданского общества.

Политики всегда добиваются извержения популярности с помощью нестандартного мышления и экстраординарных шагов. Однако госпожа Постанджян в данной ситуации выбрала не самый лучший путь, залезая в армейский огород.

С одной стороны заявляет, будто генштаб действует половинчатым способом, намекая, что не следовало отказываться от требования отставки премьера Пашиняна, а с другой страстно призывает поддерживать армию, выкладываться для укрепления вооруженных сил.

В том и дело, что Постанджян раскрывает собственную политическую неискушенность, подливая масло в огонь реваншистских настроений, чем генерирует потенциал, обращенный вспять. Настойчиво предупреждает, дескать, в любой момент может начаться война. В подтверждение своих слов ссылается на факт учений, проводимых вооруженными силами не только Азербайджана и Турции, но и своей страны.

Политическому кластеру проигравшей страны следует направлять усилия на предотвращение всякого рода предпосылок, способствующих возобновлению новых боестолкновений. Но узколобость деятелей заставляет действовать с точностью до наоборот. Милитаристский нрав для большинства деятелей превратился в модный тренд.

Политиков, кто ратуют за мир, чуть ли не публично обвиняют в отступничестве, хотя они-то как раз находятся на правой стороне, предлагая разумный выход. Пока этот срез составляет меньшинство. Сможет ли оно переломить обстановку, будет зависеть от того, как разумно мыслящие смогут ответить тактике жесткого противостояния ястребов.

Риск сползания к новым столкновениям возрастает, поскольку армия не на передовой, а в тылу упорно ослабляет опоры власти Пашиняна. Все, кто говорит о недопустимости вовлечения военных в политические процессы, не могут не замечать, как руководители вооруженных сил уже окунулись в море политики.

Они медленно расшатывают позиции власти посредством давления на депутатов парламентской фракции «Мой шаг». Отставники вроде Оника Гаспаряна не смирились с ни с военным, ни с политическим поражением страны, и при удобном для себя раскладе дадут о себе знать.

Обстановка силовой наэлектризованности играет им на пользу, и, если учесть, что традиция варварства во внутренних процессах Армении никуда не делась, можно заключить, что механизм террора может сработать в любой момент.

Силовики адресно действуют для нейтрализации правоохранительной системы, которая пока еще стоит на страже действующего закона. Как только правительство Пашиняна продемонстрирует слабину, ястребы перейдут к решительным действиям.

Но на региональный статус-кво это не окажет никакого влияния. Жаждущие крови ее прольют, как это уже было в парламенте в октябре 1999 года, 1-го марта 2008 года и в последующем. Однако это не станет спасением для Армении, страны, реалии которой по-прежнему пребывают за гранью здравого рассудка.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az