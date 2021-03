Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус принял участие в обсуждениях с послами государств-членов Движения Неприсоединения (ДН) в видеоформате при организационной поддержке Постоянного представительства Азербайджана при Женевском отделении ООН и других международных организациях.

Об этом он сообщил в «Twitter».

Thank you for a very productive discussion today, Ambassadors of the Non-Alignment Movement. I especially thank your Chair, #Azerbaijan 🇦🇿, for initiating the #UNGA Special Session on #COVID19 & the #HRC46 draft resolution on Access to Vaccines and Human Rights. @azmissiongeneva pic.twitter.com/rXNI32JZA5

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 12, 2021