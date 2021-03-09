8 марта мировой Центр движения феминизма запустил акцию, направленную против насилия над женщинами, харрасмента, дискриминации и убийств. В рамках акции во многих странах Европы, в том числе и на территории СНГ феминистки скандировали лозунги, устраивали шествия и представляли оригинальные перформансы, стараясь донести до внимания общества существующую проблему. Если посмотреть на фотографии, сделанные в этот день в разных странах мира, можно увидеть много интересного. К примеру, туфельки с вложенными в них цветами, стоящие на лестницах, девушку, лежащую с петлей на шее в окровавленной одежде, гробы с лежащими в них активистками, установленные в определенном порядке. Правда, во Франции акция феминисток как всегда закончилась обнаженкой, но это уже совсем другая история.

Не отстали от мирового движения и феминистки Азербайджана, по-своему продемонстрировав видение ситуации. Обнажиться они, правда, не решились (то ли из-за непогоды, то ли из морально-этических соображений), зато постояли с тазиками, а затем двинулись вперед, скандируя лозунги «Не терпи насилие, не молчи перед насилием!», «Объединитесь женщины!», «Не молчи, восстань!».

В процессе хода шествия активисток полиция несколько раз преграждала активисткам путь, и под конец полиции удалось разделить протестующих на две группы. Были задержаны 10 феминисток, которых, впрочем, позже отпустили.

Отметим, что разрешения на акцию феминистки не получили, ибо ранее Исполнительная власть Баку рассмотрела обращение Азербайджанского феминистского движения по поводу проведения шествия. В городской администрации отметили, что территория, указанная в обращении движения, не подходит из соображений общественной безопасности для проведения массовых мероприятий ввиду многолюдности, а также наличия многочисленных бытовых, торговых, служебных и развлекательных объектов. Власти Баку предложили азербайджанским феминисткам в качестве альтернативы другой маршрут — от пересечения улиц 28 Мая и Ази Асланова, через улицу Ази Асланова мимо учебно-спортивной базы спортивного клуба «Нефтчи» и далее по улице 20 Января до 5-го жилого массива в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Но, тем не менее, активистки предпочли закрыть глаза на запрет и сделали по-своему.

Мы не спорим с правильностью требований, выдвинутых феминистками в ходе акции, так как действительно в нашей стране озвученные проблемы существуют, и, несмотря на существующее действующее законодательство, на нарушения в виде ранних браков, бытового насилия и прочих негативных социальных факторов общественность усиленно закрывает глаза, прикрываясь различными причинами, и, прежде всего, менталитетом. Как правило, темы о ранних браках и избиении жен в социальных сетях часто воспринимаются определенной частью общества довольно агрессивно, опять же с упором на «традиции», религию и прочие отговорки, мешающие современному обществу двигаться в ногу с цивилизацией и прогрессом. Но опять же, если существует закон, одинаково защищающий интересы всех граждан страны, то с вышеуказанными явлениями должна вестись неукоснительная борьба. Стоит отметить, что темы бытового насилия и ранних браков в стране ежегодно поднимаются журналистами самых различных изданий, но, тем не менее, все равно это не имеет никакого смысла, так как в корне надо менять сознание и психологию общества. А это – процесс трудоемкий и очень сложный, так как заниматься просветительской работой надо в более широком масштабе. Но и это не главное: как правило, воспитание и мировоззрение закладываются в человека семьей, и традиции в том числе. А потому говорить о том, что в Азербайджане женщина в целом не имеет свободы – по меньшей мере, беспочвенно, если не сказать глупо, так как еще в период существования АДР женщины в нашей стране получили свободу гораздо раньше, чем женщина Англии. Разве кто-то в стране запрещает женщине учиться, работать, занимать руководящие места, налаживать бизнес? Разве кто-то в стране запрещает женщине голосовать, участвовать в политической и культурной жизни? Разве на государственном уровне у нас существуют хоть какие-то ограничения в плане поведенческого кодекса, разве есть какие-то запреты на личную жизнь? НЕТ! Получается, что все вышеперечисленные проблемы, а именно бытовое насилие, харрасмент и ранние браки – скорее, результат отсутствия интеллекта и правильного воспитания. А чужая семья – потёмки, в которых при свете лучины сами решают – что делать, и от чего воздержаться.

Но вернемся к акции, азербайджанских феминисток, спланированной довольно топорно: стоящие с тазиками активистки подняли плакаты с лозунгами «Терпи», «Бьет – значит, любит» (и так далее). Но лозунги не были закавычены, а потому проходящие мимо граждане были уверены, что девушки с плакатами призывают именно ТЕРПЕТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ, а не бороться с ним.

Мы не знаем, кто продумывал сценарий акции, несомненно, имеющей масштабное мировое значение, но отметим, что вся профанация, проведенная 8 марта в Баку, выглядела как дешевый спектакль, организованный бездарным режиссером.

После задержания активисток в социальных сетях стали появляться публикации, в которых люди задавали конкретный вопрос: а что они хотели? Во-первых, нарушили запрет на проведение акции, и полиция действовала в соответствии с законом. Кроме того, страна находится в режиме карантина, и ИВ, определив место проведения акции, распорядилась более чем благосклонно. Далее: танцульки, тазики и распевание песен в полицейских машинах навряд ли когда-нибудь помогали реальным жертвам домашнего насилия. Тут задействованы совсем другие силы, представители которых не эпатируют себя дешевыми акциями «протеста», а десятилетиями ведут работу за спасение девочек и женщин из плена сексуального рабства, их устраивают в приюты и убежища, помогают вести судебные процессы, отстаивают право жертв на имущество, устраивают на работу. Эти силы проводят встречи и семинары в районах в деревнях, организовывают совместные мероприятия с правоохранительными органами. На счету этих людей сотни спасенных девочек и женщин. И никогда они не бегали с тазиками на «Торговой».

Яна Мадатова

Minval.az