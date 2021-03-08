Папе Римскому Франциску очень не хватало контакта с верующими во время пандемии коронавируса. Особенно остро этот дефицит общения понтифик ощущал в последние месяцы введённых ограничений, рассказал глава Римско-католической церкви.

Своими эмоциональными переживаниями Франциск поделился с журналистами своего пресс-пула во время перелёта из Ирака, где он находился с апостольской поездкой.

«После месяцев «тюрьмы» во время пандемии я действительно чувствовал себя в заключении. Сейчас — как будто заново начал жить», — приводит ТАСС комментарий Франциска его встреч в Ираке.

Там, впрочем, понтифик провёл единственное массовое мероприятие — мессу на стадионе в присутствии более 10 тысяч верующих.

В Италии из-за введённых на фоне пандемии коронавируса ограничений Папа Римский в течение года не проводит службы в присутствии большого числа верующих. При этом его коллективные аудиенции возобновлялись лишь ненадолго и с серьёзными ограничениями.

Католическая церковь не исключает, что все предпасхальные и пасхальные ритуалы пройдут в «закрытом режиме».

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