Создание Партии «Ени Азербайджан» было необходимостью. В то время, еще раз хочу сказать, смелые, бесстрашные люди отчетливо видели, что наша молодая страна, только что восстановившая свою независимость, находится лицом к лицу с большим бедствием, и происходившие в стране процессы уже приобрели неуправляемый характер. Военное поражение дополняется внутренним кризисом.

Об этом на VII съезде ПЕА сказал президент Ильхам Алиев.

«Происходившие в стране негативные процессы, политические дрязги, борьба за власть поставили под вопрос независимую жизнь нашей страны. Для того, чтобы представить те дни, месяцы, достаточно взглянуть на события, происходящие сегодня в Армении. Это – фактически их отражение, безнадежность, царившие в обществе тотальная апатия, депрессия, отсутствие доверия к какой-либо политической силе, отсутствие доверия к власти, отсутствие доверия к оппозиции – вот картина тогдашнего молодого независимого Азербайджана. Как страна может развиваться в такой ситуации? Наши земли захватывались, территориальная целостность была нарушена, из Армении было изгнано более 300 тысяч азербайджанцев, из Нагорного Карабаха были изгнаны все азербайджанцы, Шуша и Лачин оказались под оккупацией, между Нагорным Карабахом и Арменией возникла географическая связь, появились беженцы, переселенцы и никаких основ для будущего, для изменения этой ситуации не было. Кто бы изменил эту ситуацию? Находившийся тогда у власти тандем НФА-Мусават преследовал только собственные интересы. Пришедшие к власти случайные люди – словно близнецы-братья с людьми, пришедшими к власти в Армении в 2018 году. Неопытные, безграмотные, некультурные, некомпетентные, трусливые, дезертиры, какие еще эпитеты остались, им подходит любой отрицательный эпитет. Они и управляли в то время Азербайджаном.

Мог ли народ доверять таким людям? Страна находилась в абсолютно неуправляемом состоянии. Старая партноменклатура, можно сказать, оказалась полностью парализованной, тандем НФА-Мусават, пришедший к власти незаконным путем, грабил, разваливал страну, продавал Армении бензин при том, что шла война. На все должности люди назначались за взятку, причем случайные люди, проходимцы. Посмотрите, я неоднократно говорил об этом, кто управлял Азербайджаном, обладатели какой нравственности, каких знаний», — сказал президент, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

«Подобно людям, пришедшим к власти в Армении в 2018 году, они разваливали страну и в итоге привели нас к краю пропасти. Мог азербайджанский народ терпеть это? Конечно же, нет. В этом и заключалась историческая необходимость создания Партии «Ени Азербайджан».

В то время патриотически настроенные люди – знаменитые «91», проявив смелость и национальное мышление, несмотря на репрессии, обратились к великому лидеру. Это требовало большой смелости, потому что законов тогда не существовало, каждый делал все, что ему вздумается. Правоохранительные органы необоснованно задерживали, избивали людей, избивали, оскорбляли их в прямом эфире. Царили полная анархия, хаос, произвол. Убивали, калечили, задерживали, кого хотели. Вот такая картина была в то время. Якобы демократический Народный фронт ввел цензуру. Цензура была введена в то время ими. В то время того, кто им возражал, гнобили, избивали, убивали. Почему учредительный съезд Партии «Ени Азербайджан» был проведен в Нахчыване? В Баку не позволили. Так боялись феномена Гейдара Алиева, настолько сами осознавали свою ничтожную сущность, что знали: если съезд пройдет в Баку, то их власти придет конец, потому что ненависть народа к ним перешла все границы.

Хочу еще раз сегодня отметить «91», для которых национальные интересы в то время были превыше всего, высоко оцениваю их деятельность. Многие из них и сегодня находятся в наших рядах. Они и дальше будут заниматься активной работой, осуществлять деятельность в Совете ветеранов Партии «Ени Азербайджан» и в общественной жизни. Азербайджанский народ не должен забывать их. Как Президент я всегда высоко оцениваю их деятельность. И не только потому, что они обратились к Гейдару Алиеву. А потому, что не побоялись, не отступили, поставили интересы страны выше личных интересов», — отметил глава государства.

Minval.az