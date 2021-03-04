Азербайджан поддержал соглашение, достигнутое на 14-м заседании министров стран ОПЕК+, о продлении действующих квот на суточную добычу нефти в апреле 2021 года.

Как говорится в сообщении министерства энергетики, Азербайджан еще раз подчеркнул важность деятельности производителей нефти на основе консенсуса в рамках «Декларации о сотрудничестве» для сохранения положительной динамики на рынке нефти в условиях неопределенности, вызванной пандемией. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов подчеркнул, что рынок нефти относительно сбалансирован по сравнению с предыдущими периодами, но риски пока не устранены. Министр сказал, что осторожный подход к процессу регулирования остается актуальным.

«Текущий рост цен больше обусловлен нынешней глобальной ситуацией, нежели спросом на нефть. Когда рост цен на нефть связан со спросом и основан на фундаментальных факторах, он является устойчивым. В этом аспекте оптимальный шаг в соответствии с реальной ситуацией на рынке — немного отложить корректировку производства», — отметил Шахбазов.

Согласно новому решению, обязательства Азербайджана по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в апреле останется на уровне 123 тысяч баррелей, как и в первом квартале этого года.Согласно «Хартии сотрудничества», нарастив суточную добычу на 8 тысяч баррелей в феврале-марте, Азербайджан сохранит производство на уровне 595 тысяч баррелей. Сокращение по ежедневной добыче нефти в апреле странами-членами ОПЕК+ составит 6,9 миллионов баррелей.

Minval.az