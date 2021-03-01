Вопреки всем правилам мысли изложения, начну с главной идеи данной статьи. Отсутствие диалога в политике – это есть прямой признак даже не авторитарного, а, непосредственно, тоталитарного режима. Согласитесь, с этой мыслью сложно поспорить. Тоталитаризм игнорирует любые проявления общественного договора. Абсолютное подчинение воле политической власти и игнорирование альтернативного мнения являются принципиальными характеристиками тоталитарных режимов. В таком случае, кем являются те политические силы, которые открыто выступают против диалога и всячески критикуют инициативы власти в данном направлении и какие цели они преследуют?

Вопрос, конечно, риторический, он не требует ответа. Ведь ответ очевиден, это всего лишь провокаторы, которые скрываясь за навесом демагогических лозунгов, стремятся создать напряженную ситуацию. Все предельно банально – их цель расшатать политическую стабильность, которая является фундаментом и гарантом устойчивого развития. Таким образом, диалог является благородной средой, в которой «паразитические» явления не могут развиваться. Вот отчасти, почему под различными предлогами некоторые уклоняются от открытого диалога. Нам приходится только надеяться на то, что политики, которые выступают против диалога как разновидности общественного согласия, все же откажутся от своих амбиций и адекватно оценят всю значимость государственных инициатив, служащих углублению демократических основ общественных отношений.

Не вдаваясь в философские размышления, попытаемся вкратце определить основные ценностные проявления диалога в политике. Диалог, это в первую очередь шанс на существование общественного консенсуса. Диалог, к тому же является универсальным механизмом политического и общественного договора. Учитывая тот факт, что любые деструктивные планы начинаются с попыток «разболтать» общество на пласты и посеять дух нетерпимости по отношению друг к другу, становится предельно ясно, почему некоторые всячески игнорируют даже саму вероятность существования диалога. В данном ракурсе диалог выступает уже в качестве стратегического ресурса.

Наличие диалога предопределяет возможность существования здоровой конкуренции в сфере политики. Следовательно, диалог также актуализирует такие понятия как: профессионализм и рациональность. Тем самым, диалог косвенно стимулирует индивида на активную политическую вовлеченность.

Диалог выступает в качестве катализатора процесса формирования гражданского общества. Ведь диалог обособляет значимость личности и индивидуального мнения. Есть диалог, есть дискуссия и возможность отстоять свою позицию и личное мнение. Отсутствие диалога искусственным образом ограничивает возможности для политической активности, а, следовательно, и для самореализации. Таким образом, диалог – это форма проявления самой демократии.

В правовом обществе диалог выступает в качестве практически единственно доступного механизма ведения политической борьбы. Ведь именно в атмосфере здорового диалога, который является продолжением рационального и легального спора, создаются необходимые условия для борьбы за отстаивание собственных политических интересов. В этом плане политические партии можно рассматривать в качестве разновидности механизмов ведения политического диалога.

Показатели вовлеченности населения в политические процессы и степень возможности для самореализации конкретного индивида в политике являются некими индикаторами уровня демократического развития конкретной страны. Данная политическая аксиома указывает на то, что диалог, а именно атмосфера диалога, как раз и является естественным механизмом вовлеченности широких слоев населения в политические процессы. Развивая контекст, сделаем некое образное сравнение, диалог – это инструмент, который позволяет гражданину трансформироваться из статуса объекта политических отношений в статус субъекта этих самых отношений.

На фоне негативных глобальных тенденций и роста социальной нетерпимости в современных обществах, диалог с присущим ему гуманитарным фундаментом, а также интеграционным потенциалом превращается в некую религию политики. Наличие диалога в политике может буквально заставить поверить в силу гражданской солидарности. Диалог, конечно, это не панацея, но именно его присутствие в политике дарит надежду на то, чтобы быть услышанным, а, следовательно, дарит возможность каждому внести свой вклад в развитии страны.

Учитывая все вышеотмеченное, диалог в политике в качестве априори необходимо воспринимать как необходимость, которая позволяет всю мощь и энергетику политики направить не на реализацию маниакальных интересов маргиналов, а на развитие страны и демократизацию общественных отношений. Практически уверен, что именно подобное видение политического диалога обеспечивает ему неиссякаемую актуальность. Более того, нетрудно спрогнозировать, что количество обращений к политическому потенциалу диалога с каждым годом будет только увеличиваться. Потенциал диалога в качестве политического инструментария будет всегда востребован в таких вопросах, как предвыборные кампании, обеспечение общественного согласия и политической стабильности, а также целого ряда иных социально-политических явлений, которые имеют исключительную значимость в развитии страны.

Асиф Адиль

Minval.az