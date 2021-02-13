«Недорогие и эффективные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) открывают новую эру ведения войны. Турция стала мастером в конфликтах такого типа, что она доказала в Нагорном Карабахе. Однако эта новая война таит в себе много опасностей».

Об этом, как передает «Инопресса», пишет Die Welt в статье, которую также публикует Le Figaro.

«Хотя в начале конфликта военные Нагорного Карабаха чувствовали себя вполне уверенно, уже через несколько дней их охватил панический страх, вызванный не вражескими войсками Азербайджана, а тем, что исходит с воздуха. Их артиллерия и танки маскировались под деревьями, их командные пункты располагались на холмах со стволами деревьев в качестве укреплений, а местность пересекалась лишь их длинными и глубокими траншеями. Все делалось согласно военной традиции, однако такая стратегия оказалась самоубийственной. Позиции легко обнаруживались с воздуха, становясь легкими целями для ударных беспилотников. Армянам нечем было противостоять этим атакам, и они умирали как мухи», — указывает автор публикации.

«Сегодня для того, чтобы одержать победу, следует отказаться от той войны, какая велась раньше. Военные беспилотники используются уже 20 лет, но в Нагорном Карабахе они впервые повлияли на весь ход конфликта. Кавказ стал ареной современной войны, предвещающей то, как будут вестись конфликты в будущем. Во всем мире все больше и больше стран обращаются к дронам» — пишет Die Welt.

«БПЛА перестали быть просто средствами разведки и уничтожения, они служат также для координации действий артиллерии, танков и пехоты. Кроме того, они нарушают воздушную оборону и связь противника. В настоящее время существует более 40 различных типов боевых беспилотников. Они варьируются от обычных боевых дронов, которые стреляют ракетами и сбрасывают (запрещенные) кассетные боеприпасы, до моделей-смертников, которые самоуничтожаются и уничтожают свою цель. Последние в основном израильского производства», — сообщает издание.

«Дроны эффективны и недороги», — утверждает Вим Цвейненбург из «Pax», международной миротворческой организации, базирующейся в Нидерландах. «Соединенные Штаты годами использовали их для нацеливания на боевиков «Аль-Каиды» * и других предполагаемых террористов, — поясняет эксперт по вооружениям, который также работает на интернет-издание журналистских расследований Bellingcat. — Сегодня их использование больше не ограничивается борьбой с повстанцами — дроны идеально подходят для ведения войны и сочетаются с другими системами оружия».

«(…) У дронов есть ряд неожиданных преимуществ не только для государств и их армий. Они также усиливают власть негосударственных субъектов. Цвейненбург приводит в пример движение хуситов в Йемене. Оно находится в состоянии войны с Саудовской Аравией, которая намного превосходит его в военном отношении. Хуситы оснащены дронами, предоставленными их союзником Ираном, и могут ей противостоять. Атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы доказали, они что могут нанести удар в любом месте и в любое время. Если Саудовская Аравия продолжит бомбить чувствительные цели в Йемене, то жизненно важные инфраструктуры королевства Персидского залива также могут понести значительный ущерб», — говорится в статье.

«Такой сценарий может повториться и в других частях мира. И в будущем получение дронов больше не обязательно будет зависеть от государственной поддержки. Скоро они могут появиться на черном рынке, как и почти любое другое оружие», — комментирует автор публикации.

На протяжении многих лет крупнейшими производителями и экспортерами дронов были США, Израиль и Китай. Сегодня к ним присоединилась Турция, которая развила собственную промышленность — не в последнюю очередь потому, что Вашингтон отказался поставлять Анкаре беспилотники. В 2014 году турецкий боевой дрон Bayraktar TB-2 совершил свой первый полет, став центральным элементом турецкого парка беспилотников. В этом году появился новый, более мощный вариант. Теперь новым флагманом парка является Bayraktar Akinci. Он способен нести гораздо больше управляемых ракет и бомб, чем его предшественник, говорится в публикации.

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