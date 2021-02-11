Студия Lucasfilm разорвала контракт с актрисой Джиной Карано, которая играет Кару Дюн в сериале «Мандалорец», и назвала «неприемлемыми» ее посты в социальных сетях. Об этом сообщают издания BuzzFeed и The Hollywood Reporter.

Ранее Карано поделилась в сторис в инстаграме постом, в котором делается вывод, что быть республиканцем сегодня в США все равно, что быть евреем во время Холокоста.

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Так как историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты смогли легко устроить облаву на тысячу евреев, правительство заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов?», — говорилось в посте.

as a jewish person, this is fucking vile and unnecessary. gina carano needs to be held accountable. the oppression my people have faced because of our religion and ethnicity is NOT the same as political disagreements. pic.twitter.com/ABuM8kO5hM — sarah ✡︎ (@leiaswinterfell) February 10, 2021

Lucasfilm назвала сообщение Карано «отвратительным» и «неприемлемым», отметив, что оно «порочит людей на основании их культурной и религиозной идентичности».

Пользователи соцсетей раскритиковали позицию Карано, а в твиттере распространился хештег #FireGinaCarano с требованием уволить ее из сериала. В частности, пользователи обвинили Карано в трансфобии, антисемитизме и отрицании опасности пандемии. Они отметили, что такая актриса не может играть роль персонажа, который «всю свою жизнь боролся против угнетения и тирании».

that moment when a transphobic, antisemitic, police bootlicker, covid denier and trump supporter plays a character who fought her whole life against oppression and tyranny. lucasfilm should be ashamed. fire her. #FireGinaCarano pic.twitter.com/IfA3ZF6RbW — zen🥀 (@zenskywaIker) February 10, 2021

Это не первый скандал из-за политических высказываний Карано. В ноябре прошлого года она опубликовала твиты, в которых высмеяла ношение масок во время пандемии и написала о мошенничестве на президентских выборах.

«Мандалорец» — сериал вселенной «Звездных войн», дебютная серия которого вышла в ноябре 2019 года на стриминговом сервисе Disney+.

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