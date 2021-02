Студия Lucasfilm разорвала контракт с актрисой Джиной Карано, которая играет Кару Дюн в сериале «Мандалорец», и назвала «неприемлемыми» ее посты в социальных сетях. Об этом сообщают издания BuzzFeed и The Hollywood Reporter.

Ранее Карано поделилась в сторис в инстаграме постом, в котором делается вывод, что быть республиканцем сегодня в США все равно, что быть евреем во время Холокоста.

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Так как историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты смогли легко устроить облаву на тысячу евреев, правительство заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов?», — говорилось в посте.

as a jewish person, this is fucking vile and unnecessary. gina carano needs to be held accountable. the oppression my people have faced because of our religion and ethnicity is NOT the same as political disagreements. pic.twitter.com/ABuM8kO5hM

— sarah ✡︎ (@leiaswinterfell) February 10, 2021