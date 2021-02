October 10, 2019, Kiev, Ukraine: President of Ukraine Volodymyr Zelensky speaks to journalists during a press-marathon at a food market in Kiev. The Head of State answer questions from journalists throughout the day at a press-marathon. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press)

Почти половина украинцев (45,8 процента) высказалась за проведение досрочных выборов президента страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный центром «Социальный мониторинг».

Согласно данным исследования, около 43 процентов жителей Украины выступают против подобного голосования, 11,1 процента — затруднились ответить.

В то же время 25,6 процента тех, кто определился и готов голосовать на выборах, заявили, что поддержат действующего главу государства Владимира Зеленского. 15,5 процента респондентов отдали бы свой голос за председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а 15,2 процента — за бывшего президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Еще 11,5 процента опрошенных проголосовали бы за бывшего премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Minval.az