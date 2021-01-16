«Настоящие хозяева Шуши вернулись. Мы вернулись. Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!» —эта фраза президента Азербайджана Ильхама Алиева, наверное, является лейтмотивом не только поездки главы государства и первой леди нашей страны в освобожденную Шушу. Дата выбрана не случайно: 39 лет назад в этот день Ильхам Алиев, тогда еще не президент, посетил этот удивительный город. А теперь вновь приехал сюда — чтобы поднять флаг Азербайджана над освобожденной Шушой и дать старт великому возвращению. Ярким символом этого великого возвращения стали возвращенные в Шушу бронзовые бюсты Хуршудбану Натаван, Узеирбека Гаджибейли и Бюльбюля. «Сегодня, приехав в Шушу, я привез с собой бюсты наших гениев — Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, которые почти 30 лет хранились в Художественного музее в Баку. Они являются свидетелями вандализма армян. Культурные учреждения Карабаха были разрушены со стороны врага», — напомнил президент Ильхам Алиев на церемонии установки памятников в Шуше. Рассказав и о том, как эти расстрелянные памятники (следы пуль сохранились на них и сегодня) были проданы армянскими оккупантами «на металлолом», как Азербайджану удалось их выкупить, как они все эти годы стояли во дворе Художественного музея в Баку. А сегодня возвращаются в родной город, чтобы стать символами победы Азербайджана и торжества исторической справедливости.

Теперь уже решаются новые задачи — по восстановлению города. А работа предстоит большая. «В период оккупации враг уничтожил наши религиозные памятники на освобожденных землях, разрушил или же привел вот в такое непригодное состояние 67 мечетей» — напомнил глава государства. В режиме «Молния!» информагентства цитировали и другое заявление главы государства: «Мы восстановим этот город. По моему указанию была командирована большая группа, все проанализировано. Вчера мне впервые было доложено, соответствующие указания уже даны. В ближайшее время мы планомерно обеспечим восстановление Шуши. Конечно, после этого мы должны беречь Шушу как зеницу ока. Наши военнослужащие, наши героические сыны будут охранять Шушу, чтобы враг не осмелился даже глядеть в эту сторону».

Безусловно, «слагаемые» этой победы можно — и нужно! — анализировать тщательно и подробно. Вооруженные силы Азербайджана под руководством своего Верховного главнокомандующего одержали действительно блестящую, славную и «чистую» победу. Где соединились и железная воля и решимость президента Азербайджана, и профессионализм армии, и мужество азербайджанских солдат и офицеров. «Мы пришли сюда как победители, подняли флаг, на всех освобожденных землях развевается флаг Азербайджана. Мы пришли сюда сражаясь. Никто не отдал нам эти земли просто так. Никакие переговоры не имели никакого значения. Мы убедились в том, что только собственными силами должны освободить свои земли, и сделали это», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.

А теперь уже не только Азербайджан, но и весь остальной мир начинает осознавать новые «военные реалии» и новый расклад сил. Наша страна — нет, не забыла, но перечеркнула, перевернула трагичные страницы своей истории — ранние девяностые, оккупацию Карабаха, ставшего жертвой политических «разборок» в Баку, тридцать лет оккупации…

Теперь нашей стране и нашей армии есть чем гордиться. Не зря операцию Азербайджанской Армии по освобождению города Шуша, точно так же, как и весь ход Отечественной войны, изучают сегодня в ведущих военных академиях мира.

И самое главное, изучаются, причем самым пристальным образом, если угодно, «политические» итого удара азербайджанского «Железного кулака» по армянским агрессорам. О политических итогах войны президент Азербайджана напомнил еще раз, уже на фоне очередных попыток армянской стороны вновь реанимировать обсуждение «статуса Карабаха», в том числе и с участием внешней «группы поддержки»: «Они планировали перенести парламент так называемой «Нагорно-Карабахской республики» в Шушу. Таким образом, должна была быть предпринята очередная попытка арменизировать город Шушу. Они уже и строительство начали. Вот это здание они начали строить как здание «парламента» так называемой «Нагорно-Карабахской республики». Но не успели. Мы пришли, пришли хозяева этой земли, изгнали их отсюда и, таким образом, их грязные намерения не осуществились. Ко всем чертям, в ад пошли и «парламент», и статус».

А это уже весьма выразительный месседж, направленный всем, кто еще совсем недавно советовал Азербайджану «принять во внимание сложившиеся реалии». Теперь настало время принимать во внимание совсем другие реалии: Азербайджан одержал победу в войне. А перед этим создал мощную, современную и боеспособную армию, которая в состоянии решать такие сложные задачи, как освобождение Шуши.

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