Шуша была жемчужиной культуры Азербайджана, здесь жили и творили многие поэты, писатели, музыканты, певцы, художники.

Каждый старинный дом был музеем, местом рождения, мастерской, местом творчества известных мужчин и женщин, составлявших культуру современного Азербайджана.

В мае 1992 года после ожесточенных боев город пал, я был единственным фотографом, присутствовавшим в городе.

Я вернулся через 28 лет и пережил большой шок и печаль: все эти старые прекрасные дома, музеи, студии, старые памятники, скульптуры были разграблены и разрушены, а некоторые полностью уничтожены.

Их идея заключалась в том, что, уничтожая и стирая ценности культуры, они хотели стереть историю и культуру.

Сначала они распродали все содержимое музеев и домов, музыкальные инструменты великих мастеров, затем распродали двери, окна, балки, водопроводные трубы, цельнометаллические детали, остались лишь безмолвные стены.

Они стерли с лица земли 15 мечетей из 17. Мечеть «Ашагы Говхарага» — одна из двух, которые избежали полного разрушения.

Об этом в соцсети «Инстаграм» написал всемирно известный фотожурналист иранского происхождения Реза Дегати, сопроводив свои мысли соответствующими фотографиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от REZA (@rezaphotography)

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