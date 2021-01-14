Сотрудники Государственного природного заповедника «Группа грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова государственного природного заповедника» министерства экологии и природных ресурсов провели соответствующие измерения в связи с активностью, которая произошла 9 января в грязевом вулкане Шихзарли.

Как сказал директор государственного природного заповедника «Группа грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова» Джейхун Пашаев, стоит особо отметить, что столб пламени, характерный для грязевых вулканов во время извержения, в этот раз не был зафиксирован.

«В ходе измерений было установлено, что в результате вулканической активности 2,5 га земли полностью покрылись твердыми отходами. Всего на поверхность вынесено 1700 кубических метров отходов. Максимальная высота продуктов внешнего извержения — 0,8 метров, минимальная — 0,5 метров», — сказал Пашаев, слова которого приводит «Тренд».

Директор государственного природного заповедника добавил, что грязевой вулкан Шихзарли не включен в Государственный природный заповедник.

«Анализ его активности показывает, что он является очень активным грязевым вулканом. Это 25-й пароксизм вулкана с 1810 года, включая последнее извержение. Этот вулкан, самое сильное извержение которого было зафиксировано в 1980 году, считается одним из самых активных грязевых вулканов в мире», — сказал Джейхун Пашаев.

Отметим, что 9 января в 17:48 произошло извержение грязевого вулкана Шихзарли, расположенного в 89 километрах к западу от Баку, в 1-1,5 км к северо-западу от села Шихзарли Гобустанского района.

За 40-50 секунд перед извержением был слышен очень громкий рев, затем на поверхность из недр земли в течение 40-45 минут поднималась грязевая масса, состоящая из двух фаз.





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