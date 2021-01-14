Московская встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина продолжает оставаться в центре внимания экспертов и аналитиков. Сегодня уже и в Армении, где любят верещать о своих не одержанных «победах», вынуждены признать: московский раунд переговоров закончился в пользу Азербайджана. Президент Ильхам Алиев уверенно и планомерно добился своего, а Пашиняну пришлось «молча подписывать».

Примечательно и другое. Победа Азербайджана в войне с Арменией, прекращение карабахского конфликта как такового создают условия для новой «коммуникационно-инфраструктурной революции» в регионе, что еще раз подтвердила московская встреча. Напомним: подписанное по ее итогам заявление предусматривает выполнение условий Трехстороннего заявления от 10 ноября и, в частности, разблокирование в регионе всех коммуникаций. Причем это не «декларация о намерениях»: уже до 1 марта 2021 года должен быть подготовлен список и график мер, необходимых для того, чтобы восстановить транспортную инфраструктуру и запустить перевозки между Азербайджаном и Арменией. И самое главное, в результате наша страна получает транспортный «коридор» между основной частью своей территории и Нахчыванской АР. В течение ближайших двух лет должна быть проведена новая железная дорога Горадиз—Агбенд. А пока что планируется создать в Горадизе грузовой терминал, доставлять предназначенные для Нахчывана грузы по железной дороге до станции Горадиз, а уже оттуда доставлять до пункта назначения автомобильным транспортом. Быстрее, короче и дешевле, чем нынешний маршрут через Грузию. С учетом железной дороги Игдыр-Нахчыван, наша страна в перспективе получает и «прямой» железнодорожный маршрут в Турцию.

Более того, разблокирование коммуникаций открывает перспективы для новой логистики между Россией, Ираном, Арменией, Турцией, странами Европы. В результате Азербайджан еще раз подтверждает свой статус важнейшего транспортного узла. Более того, теперь у нашей страны появятся два транспортных коридора, соединяющих Азербайджан и Турцию, а две дороги всегда лучше, чем одна. Особенно на фоне ожидаемого роста перевозок.

Подсчитывают выгоды и в России. Где, во-первых, получают возможность установить по территории Азербайджана железнодорожную связь со своим единственным южнокавказским партнером по ЕАЭС. Во-вторых, «догрузить» принадлежащие России армянские железные дороги, которые пока что существуют в виде убыточного тупика. В-третьих, меняется в лучшую сторону логистика на «турецком» и «иранском» направлениях, а это выход на Ближний и Средний Восток со всеми вытекающими.

И, наконец, серьезные преференции открываются для Армении. Она получает шанс выйти из изоляции и установить через территорию Азербайджана железнодорожную связь с Россией — своим основным союзником и партнером. Открывается перспектива для железнодорожной связи с Ираном. Наконец, эксперты напоминают: в годы существования СССР электричка из Еревана в Мегри проходила через территорию Азербайджана, точнее, Нахчыван. Проще говоря, у Армении появляется возможность установить и железнодорожную связь с Зангезуром. А это прежде всего рудники и горно-обогатительные комбинаты, которым железнодорожные перевозки точно не помешают.

Для Азербайджана эта разблокировка коммуникаций несет новые — и серьезные — выгоды, но не является «вопросом жизни и смерти». А вот для Армении ставки куда выше — особенно на фоне нынешней экономической катастрофы и традиционных стенаний о «блокаде». Ей теперь, после победы в войне, Азербайджан предлагает путь к миру вообще и логистический «спасательный круг» в частности, более чем уместный на фоне нынешней социально-экономической катастрофы в этой стране. Казалось бы, Армения должна всеми силами ухватиться за предоставленные возможности. Но…еще накануне встречи в Москве пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворкян озвучила ереванские «предусловия»: дескать, Армения заинтересована в открытии коммуникаций (кто бы сомневался — Minval.az), но «полное обсуждение этих вопросов затруднено без полноценной реализации 8-го пункта совместного заявления от 10 ноября, которым предусматривается обмен пленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами и останками погибших». Проще говоря, в Ереване рассчитывали продолжить «железнодорожный шантаж» Азербайджана и выторговать таким образом статус военнопленных для своих «зинворов-террористов», взятых живыми в лесах Ходжавенда.

А после встречи в Армении поднялась впечатляющая истерия на тему «не нужна нам железная дорога, если она проходит через Азербайджан». «Голос Армении» возмущается: «Если в повестке переговоров в Москве 11 января действительно значится пункт о проведении коммуникаций из центральных районов Армении в Сюник через территорию Нахиджевана, то ответом армянской стороны на такое предложение должно быть только «нет»». Оказывается, «этот пункт экономически выгоден Азербайджану, который будет использовать территорию своей автономной республики в качестве транзитной зоны с извлечением пошлины с армянской стороны». В общем, «назло Азербайджану отморозим уши». А ереванский «Спутник» приводит мнение политолога Саро Сарояна: «Казалось бы, для находящейся десятилетиями в тисках блокады республики открытие границ должно было вызвать нескрываемый энтузиазм. Но понятно, что в условиях, когда в азербайджанских застенках все еще остается, как минимум, до сотни военнослужащих и гражданских лиц, говорить о торговле и коммуникациях – верх цинизма».

Впрочем, понятно, что Армения просто не в состоянии озвучить истинную причину своей «железнодорожной истерики» в версии 2.0. Азербайджан на встрече в Москве не просто продвинул вопрос разблокирования коммуникаций. Наша страна благодаря принципиальной и «наступательной» позиции президента Азербайджана сделала это по максимально выгодному для себя варианту. Поезд, напомним в который уже раз, — это не самолет. Он едет по земле. И если пересекает границу, то в этой точке должен действовать «железнодорожный» КПП, где будут осуществляться все необходимые процедуры: пограничный контроль, таможенный досмотр и т.д. То есть разблокирование коммуникаций априори предусматривает признание Арменией границ Азербайджана. В Ереване, кстати, уже есть те, кто хватается за голову и вопит: Пашинян в Москве загнал себя в правовую ловушку! Правда, при этом молчат, что в этой «ловушке» Армения находилась с момента распада СССР и появления на Южном Кавказе уже не административно-советских, а международно признанных границ. И теперь вместо того, чтобы воспользоваться предложенным «окном возможностей», продолжает выдвигать абсурдные требования и всячески увиливать от главного — признания границ. И вот если в Армении этого опять не сделают, то страна останется в «блокаде по собственному желанию» и опоздает на поезд. И да, Армении уж точно не стоит забывать, чем совсем недавно закончились для нее попытки силовой перекройки границ и шантажа Азербайджана. Так что думать и делать выбор надо вовремя. Пока «поезд не ушел».

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