Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина завершены. По их итогам подписано совместное заявление. Согласно ему, создается трехсторонняя Рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, которая займется разблокированием транспортных коммуникаций в регионе. Первое заседание Рабочей группы пройдет уже до 30 января 2021 года проведет первое заседание, «по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 Заявления, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение».

Напомним: это тот самый 9 пункт Трехстороннего заявления, который вызывает перманентную истерику в Ереване. Он предусматривает открытие транспортного коридора между Нахичеванской АР и основной территорией Азербайджана — через территорию Армении, точнее, Зангезур и станцию Мегри. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с Владимиром Путиным уже высказал свою оценку достигнутым договоренностям: «…Заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе — разблокирование транспортных коммуникаций. Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики».

А теперь — немного неафишируемого закулисья. Итоги московских переговоров Азербайджан с полным основанием может записать себе в актив. Официальный Баку с самого начала выступал за выполнение Трехстороннего заявления от 10 ноября без купюр и попыток его пересмотра и ревизии. В том числе и в таком вопросе, как открытие сообщения с Нахчываном — включение этого пункта в текст заявления Азербайджан справедливо считает своей дипломатической победой. Теперь же президент Ильхам Алиев закрепил успех: как и в случае с выводом войск, обозначена конкретная дата, когда Рабочая группа начнет работу.

И, наконец, еще одна — весьма деликатная — сторона вопроса. У Армении не так много способов сорвать или затормозить выполнение этого пункта. Да, подписать, взять на себя обязательства и не выполнить их — традиционное для Еревана поведение, но сегодня другой случай. В своем обращении к народу 1 декабря 2020 года Президент Азербайджана особо отметил: «Среди указанных в девятом пункте вопросов первостепенным для нас является вопрос соединения Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и в то же время создание нового транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией». К этому моменту азербайджанские железнодорожники уже получили указание главы государства проанализировать состояние железной дороги Горадиз-Зангилан. Но самое главное, президент Азербайджана подчеркнул: «…В рамках визита делегации Российской Федерации в Азербайджан были обсуждены в том числе и вопросы восстановления железных дорог. Железные дороги Армении принадлежат Российским железным дорогам, на 100 процентов. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос не с Арменией, а Россией. А что в Армении есть, что бы принадлежало ей самой? Армения является не субъектом, а объектом международных отношений. Почему? Из-за оккупации. Она утратила исторический шанс, не смогла стать независимой страной, упустила экономические возможности, из-за оккупации. Чего она добилась? Ничего. До сегодняшнего дня мы приняли все необходимые меры. Транспорт, энергетика, экономическое сотрудничество – мы завершили все проекты. В конце декабря будет уже полностью сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор. Его последняя часть – ТАР — сдается в эксплуатацию. Где ты, Армения? Ты осталась в стороне. Этот энергетический коридор проходит мимо Армении. Кто это сделал? Мы».

Теперь, конечно, Армения может получить свой кусок «железнодорожного пирога» в виде разблокирования коммуникаций — в виде железнодорожного сообщения с Азербайджаном, а по территории нашей страны — с Россией, Ираном и Турцией. Но для этого Армении предстоит пройти свою часть пути, нормализовать отношения с соседями и отказаться от планов реванша и провокаций.

И да, на этом фоне для России еще должен быть экономический смысл «вкладываться» в реабилитацию армянских железнодорожных «веток» при наличии альтернативных современных магистралей, проходящих через Азербайджан. Просто потому, что политические последствия «опоздания на поезд» бывают иногда необратимыми.

Нурани

Minval.az