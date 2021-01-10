14 января 2021 года исполняется 70 лет всемирно известному ученому-правоведу, заслуженному юристу Азербайджанской Республики, президенту Ассоциации юристов Черноморско-Каспийского региона, доктору юридических наук, профессору Ильхаму Мамедгасановичу Рагимову.

«Светила криминологии и уголовного права»; «Друг студентов и молодых исследователей»; «Опора социально уязвимых слоев населения»; «Щедрый меценат» — так характеризуют сегодня Ильхама Рагимова его коллеги по научному цеху, друзья и ученики. Этому во многом способствуют и его личностные качества – щедрость души, аналитический склад ума, умение сопереживать чужому горю, скромность.

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Ильхам Мамедгасанович Рагимов родился 14 января 1951 года в Товузском районе. В 1970 г. поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который успешно окончил в 1975 г. В процессе обучения в этом прославленном храме науки и просвещения он обратил на себя внимание профессорско-преподавательского состава не только своей прилежной учебой и острым умом, но и незаурядными способностями к аналитической работе. Учитывая эти качества личности, Ильхам Рагимов после окончания университета был зачислен в аспирантуру. Аспирантскую подготовку проходил на кафедре уголовного права, где под руководством прославленного ученого, профессора Николая Александровича Беляева подготовил и в 1978 году, в свои неполные 27 лет, блестяще защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

По возвращении в Азербайджан он был принят в Институт философии и права Академии наук, где несколько лет трудился на различных должностях. В 1980 году И. Рагимов был приглашен в Министерство юстиции страны, где до 1996 года занимал различные руководящие должности: руководитель отдела, начальник управления по законодательству, директор НИИ проблем судебной экспертизы, криминалистики и криминологии, одновременно являясь членом коллегии министерства и председателем Союза юристов Азербайджана.

Практическая работа на руководящих должностях в Министерстве юстиции не стала для И.М. Рагимова серьезной преградой для проведения фундаментальных исследований, результаты которых были отражены в десятках опубликованных научных трудах, в том числе в монографиях и учебных пособиях. Венцом этих исследований стала его докторская диссертация, защищенная им в 1987 году в стенах Ленинградского государственного университета.

Здесь необходимо сделать одну ремарку. Дело в том, что в советские времена в научной среде существовала негласная установка: докторскую диссертацию могут защищать только исследователи, перешагнувшие сорокалетний возрастной рубеж. А у И. Рагимова докторская диссертация была готова к защите, когда ему не было и 35 лет.

Сегодня трудно описать словами сложности тех преград, которые профессор Н.А. Беляев преодолевал в течение года, обивая пороги советских бюрократов от науки, чтобы допустить молодого докторанта И.М. Рагимова к защите докторской диссертации. Но непререкаемый авторитет в научной среде, боевая закалка орденоносца-разведчика, гвардии сержанта Н.А. Беляева, приобретенная им за долгие годы участия в Великой Отечественной войне, в конечном итоге дали свои плоды — в 1987 г., в свои неполные 36 лет, наш юбиляр успешно защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень доктора юридических наук.

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Писать о научном творчестве такой прославленной личности в теоретической криминологии и уголовном праве, как профессор Рагимов, достаточно сложно. И это при том, что каждый из нас знает его не один год. Здесь проблема кроется в многогранности его научно-исследовательских деятельности. Пожалуй, трудно найти среди отечественных ученых-правоведов, которые внесли в уголовно-правовую науку столько новелл, как это сделал профессор Ильхам Рагимов. К примеру, при его непосредственном научном руководстве в Азербайджане в 2019 г. впервые в мире была разработана уникальная технология «Электронная система определения оптимальной меры наказания» (сокращенно — «Электронные весы правосудия»).

Внедрение этой технологии, не имеющей аналогов в мире, в деятельность судов позволит сформировать в стране единообразную судебную практику по назначению наказания, в короткие сроки максимально минимизировать неоправданно суровые и необоснованно мягкие приговоры судов, упорядочить неконтролируемые объем и пределы судейского усмотрения при отправлении правосудия по уголовным делам, предупредить судебные ошибки и злоупотребления при назначении судом наказания и т.д. В рамках этой инновационной технологии была решена и одна из многовековых проблем правосудия по формализации правил назначения наказания.

Неоценима роль профессора И.Рагимова и в разработке в теории уголовного права принципиально новой доктрины «Неизведанные грани наказания и тайны его бытия», учения «О нравственности наказания» и т.д.

Феномен его многоуровневого научного творчества, в силу своей неординарности, сложно поддается расшифровке. Дело в том, что практически каждое произведение профессора И.Рагимова носит смыслопорождающий характер, является кладезем теоретико-правовой мысли, а выработанные в их рамках рецепты решения тех или иных сложных проблем преступностиведения отличаются своей оригинальностью.

За годы научного творчества им опубликовано около двухсот научных трудов, значительная часть которых опубликована в зарубежных авторитетных юридических изданиях. Среди них свыше десяти монографий, посвящённых малоисследованным вопросам преступления и наказания. Особенность большинства этих книг видится в том, что невзирая на то, что в каждой из них автор исследует отдельные крупные проблемы, они, тем не менее, в своей совокупности создают экспоненциальный эффект, в силу чего лишь по прочтении второй монографии осознаешь масштабность и глубину идей, выдвинутых автором в первой, а по прочтении третьей – нарастающую фундаментальность положений, отраженных во второй монографии и т.д.

Такое сюжетно-композиционное единство произведений И.Рагимова видится в том, что автор еще до написания этих книг для себя мысленно формирует универсальную матрицу для их субстанций (в рассматриваемом случае – преступление и наказание), что позволяет ему в процессе работы над этими книгами обеспечить, с одной стороны, органическую целостность и логическую последовательность предметов их исследования, а с другой – взаимодействие и взаимосогласованность структурных элементов книг с единым авторским замыслом. Поэтому не удивительно, что многие его монографии переизданы в Англии, Болгарии, Германии, Израиле, Италии, Иране, Китае, Кыргызстане, Турции, Казахстане, России и т.д.

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Неоценим вклад профессора И. Рагимова в подготовку научных кадров. Под его руководством десятки аспирантов и докторантов успешно защитили кандидатские и докторские диссертации как в Азербайджане, так и других странах. Он — автор первой концепции реформирования судебной системы Азербайджана (1993 г.), государственной программы по борьбе с преступностью (1994 г.) и т.д.

Благодаря И.Рагимову впервые в истории Азербайджана в центре Баку открылся специализированный магазин «Юридическая литература». Уникальность этого прекрасного и уютного уголка правового просвещения видится не только в тематическом многообразии реализуемых в нем книг, а, прежде всего, в том, что малообеспеченным преподавателям и студентам книги здесь предоставляются бесплатно.

Говоря о нашем юбиляре, нельзя обойти молчанием и его широкую благотворительную деятельность как в Азербайджане, так и за его пределами. Будучи талантливым ученым, И. Рагимов одновременно является и успешным бизнесменом, что позволяет ему регулярно поддерживать малообеспеченных преподавателей и исследователей, быть бескорыстным покровителем студентов, многим из которых за свой счет он оплачивает учебу в вузах зарубежных стран.

Благие деяния профессора наиболее ярко проявились в первые дни распространения в Азербайджане коронавируса. Так, он со своими партнерами по бизнесу приобрели и преподнесли в дар органам здравоохранения страны десять современных специализированных автомобилей «скорой помощи», внесли несколько миллионов манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, а в период 44-дневной Отечественной войны он материально поддержал десятки семей погибших воинов, а также военнослужащих, получивших ранения в этой войне, установил для их малолетних детей ренту до достижения ими совершеннолетняя.

Эти, как и многие другие благие деяния Ильхама Рагимова сегодня поставили его в один ряд с такой плеядой выдающихся меценатов в истории Азербайджана, как Ашурбеков, Тагиев, Мухтаров и т.д.

Наряду с научной, общественной и благотворительной деятельностью Ильхам Мамедгасанович является большим поклонником классической музыки и ее бескорыстным пропагандистом в социуме. Благодаря этому не только его друзья, но и многие граждане из различных слоев населения часто имеют возможность бесплатно посещать в Баку концерты известных симфонических оркестров различных зарубежных стран. К примеру, недавно бакинцы имели возможность слушать в национальной филармонии таких великих музыкантов, как пианист Мирослав Култишев и виолончелист Сергей Ролдугин, а также виртуозное исполнение музыкантов Филармонического оркестра Silk Road.

За заслуги перед правовой наукой, масштабную благотворительную и общественную деятельность профессор И. Рагимов награждён Французской международной ассоциацией «Международный комитет защиты прав человека» международным орденом «Полумесяца и звезды» первой степени, ему присвоено звание кавалера международного Ордена «Полумесяца и звезды» (2011 г.), он является лауреатом Международного фонда Альберта Эйнштейна (2014 г.), обладателем почетной премии Международного фонда сотрудничества стран бассейна Черного и Каспийского морей (2014 г.), удостоен высшей премии «Доктора Гонориса Кауза» Академии наук Болгарии (2014 г.) и высшей юридической премии «Фемида» за вклад в созидание демократического общества и развитие институтов правового государства (2015 г.), является почетным профессором Академии Следственного комитета Российской Федерации (2016 г.) и многих других зарубежных высших учебных заведений, награждён Знаком отличия Гильдии российских адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры» (2016 г.), удостоен премии Международного фонда имени Махмуда Кашгари за заслуги в сфере углубления российско-азербайджанских и турецко-азербайджанских связей (2017 г.) и т.д.

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Конечно, невозможно в рамках одной небольшой публикации даже тезисно рассказать о многогранной личности этого ученого, мецената и общественного деятеля. Поэтому нам остается только поздравить нашего именинника с семидесятилетием и сказать: «С днем рождения, Ильхам Мамедгасанович!»

Желаем, чтобы эта круглая дата стала для Вас рубежом новых свершений в науке и Вашей благотворительной деятельности, неиссякаемым источником здоровья и семейного благополучия!

Народный писатель Азербайджана, Абдуллаев Ч.А.

доктор юридических наук (Баку, Азербайджан);

Председатель Следственного комитета Бастрикин А.И.

Российской Федерации, Заслуженный (Москва, Россия);

юрист РФ, доктор юридических наук

профессор

Член-корреспондент Национальной Меликова М.Ф.

Академии наук Азербайджана (Баку, Азербайджан);

Депутат Государственной Думы Аскендеров З.А.

Российской Федерации (Москва, Россия);

Советник председателя Государственной Думы Плигин В.Н.

Российской Федерации, Заслуженный юрист РФ (Москва, Россия);

Главный советник по правовым вопросам Озлем Зенгин

Администрации Президента Турции (Стамбул, Турция);

Председатель фонда «Славяне» Захари Захариев

профессор (София, Болгария);

Председатель греческого Союза Рахиотис З.Й.

прогрессивных адвокатов (Афины, Греция);

Президент Ассоциации евразийских Тогрул Вели

инициатив и сотрудничества (Стамбул, Турция);

Заслуженный деятель науки Республики Казахстан, Алауханов Е.О.

доктор юридических наук, профессор (Нурсултан, Казахстан);

Заслуженный деятель науки РФ, Бабурин С.Н.

доктор юридических наук, профессор (Москва, Россия);

Заслуженный деятель науки РФ, Коробеев А.И.

доктор юридических наук, профессор (Владивосток, Россия);

Заслуженный деятель науки РФ, Шестаков Д.А.

доктор юридических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия);

Заслуженный юрист Азербайджанской Республики, Джафаров А.М

доктор юридических наук, профессор (Баку, Азербайджан);

Заслуженный юрист Республики Беларусь, Хомич В.М.

доктор юридических наук, профессор (Минск, Беларусь);

доктор юридических наук, профессор, Аббас Малеки

(Тегеран, Иран);

доктор юридических наук, профессор Алиев Н.Г.

(Баку, Азербайджан);

доктор юридических наук, профессор Александров А.И.

(Москва, Россия);

доктор юридических наук, профессор Аликперов Х.Д.

(Баку, Азербайджан);

доктор юридических наук, профессор Балтабаев К.Ж. (Нурсултан, Казахстан);

доктор юридических наук, профессор Велиев С.А.

(Баку, Азербайджан);

доктор юридических наук, профессор Голик Ю.В.

(Москва, Россия);

кандидат юридических наук, адвокат Джавадова И.А.

(Баку, Азербайджан);

доктор юридических наук, профессор Егоров Н.Д.

(Москва, Россия);

доктор юридических наук, профессор Кузнецов В.В.

(Киев, Украина);

доктор юридических наук, профессор Кулиев И.О.

(Баку, Азербайджан);

доктор юридических наук, профессор Колоколов Г.А.

(Москва, Россия);

доктор юридических наук, профессор Курбанов Г.С.

(Баку, Азербайджан);

доктор юридических наук, профессор Срето Нога

(Белград, Сербия);

доктор юридических наук, профессор Минязева Т.Ф.

(Москва, Россия);

доктор юридических наук, профессор Самедова Ш.Т.

(Баку, Азербайджан);

доктор юридических наук, профессор Шестерюк А.С.

(Москва, Россия).

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