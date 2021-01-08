Природный газ из азербайджанского сектора Каспийского моря по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) уже доставлен потребителям Греции.

Первый азербайджанский газ потребители Греции получили через газораспределительную сеть DEPA.

Благодаря реализации проекта TAP и заключению соглашения с DEPA Греция укрепила свое участие в стратегическом проекте Европейского союза по присоединению к «Южному газовому коридору» и усилению диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в Европу.

Генеральный директор газораспределительной компании DEPA Константинос Ксифарас заявил, что с запуском коммерческих поставок Греция еще больше увеличивает свои поставки, приобретая природный газ по конкурентоспособной цене, и выиграют от этого конечные потребители, включая промышленность, домашние хозяйства и предприятия страны, передает Репорт.

Напомним, что недавно, спустя 4,5 года после начала строительных работ в греческом городе Салоники, начаты коммерческие операции на 878 — километровой газотранспортной системе TAP. Многонациональная промышленная команда профессионалов усердно и эффективно работала в сложных условиях для своевременной сдачи в эксплуатацию этой стратегической части энергетической инфраструктуры.

TAP – европейская ветвь «Южного газового коридора», связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 млрд кубометров природного газа. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза, до 20 млрд кубометров в год.

Minval.az