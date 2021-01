Президент Трамп пообещал представить «истинные» итоги прошедших президентских выборов.

Об этом он написал в Twitter в понедельник.

«Как можно сертифицировать выборы, когда сертифицированные цифры неверны и это можно проверить? Сегодня в моей речи, а особенно 6 января, вы узнаете истинные цифры», — написал действующий президент. Он также заявил, что «у республиканцев есть плюсы и минусы, но одно определенно точно — они никогда не забывают!».

Сегодня вечером Трамп проведет митинг в Джорджии, где 5 января пройдет второй тур выборов в сенат. Формальным поводом для поездки Трампа и участия в «победном митинге в Дэлтоне», как обозначил его Белый дом, является поддержка кандидатов-республиканцев.

How can you certify an election when the numbers being certified are verifiably WRONG. You will see the real numbers tonight during my speech, but especially on JANUARY 6th. @SenTomCotton Republicans have pluses & minuses, but one thing is sure, THEY NEVER FORGET!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2021