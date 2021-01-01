Группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые вызваны истончением и протеканием кровеносных сосудов. Однако, исследователи не увидели никаких признаков SARS-CoV-2 в образцах тканей, что дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.

Как пояснил доктор медицинских наук и клинический директор Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья и старший автор исследования Авиндра Нат, ученые обнаружили, что мозг зараженных коронавиусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов.

«Наши результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус» — пояснил врач.

Он выразил надежду, что данные помогут врачам понять спектр проблем, с которыми могут столкнуться пациенты. Ученые провели углубленное исследование образцов ткани мозга 19 пациентов, умерших после заражения коронавирусной инфекцией с марта по июль 2020 года. Возраст пациентов составлял от пяти до 73 лет. У многих был один или несколько факторов риска: диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Сканирование мозга показало наличие множества ярких пятен, которые указывают на воспаление, а также темных пятен, которые говорят о кровотечении.

«Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого мы увидели мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями», — пояснил Нат.

При этом ученые не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга. Как пояснил исследователь, результаты показывают, что повреждения, которые были найдены, возможно не были вызваны коронавирусом, непосредственно заражающим мозг. В будущем ученые планируют изучить как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга, и вызывает ли это симптомы различной длительности.

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